Gimenez kijkt recht in camera met opvallende oproep en krijgt direct zijn zin

Santiago Gimenez heeft genoten van het bekerduel tussen Feyenoord en Rijnsburgse Boys (1-4). De 23-jarige spits scoorde tweemaal, maar wist zijn hattrick niet te completeren. Na afloop deed de Mexicaan een opvallend verzoek, die onmiddellijk werd ingewilligd.

Na 45 minuten voetballen en een 1-3 ruststand legde de camera's van ESPN al vast hoe Gimenez benaderd werd door de nummer tien van Rijnsburgse Boys, Jeroen Spruijt, die graag het shirt van de profvoetballer wilde claimen.

De aanvallende middenvelder poseerde na afloop trots met het shirt, maar hij was niet de enige geluksvogel. "Ik had twee shirts en ik heb ze beide weggegeven", zegt Gimenez na afloop bij de betaalzender.

De spits kreeg er in eerste instantie weinig voor terug, want van een shirtwissel was niet echt sprake. "Ze konden hun shirt niet aan mij geven, want ze hadden er maar één."

"Maar ik wilde er wel één hebben. Natuurlijk! Dat wilde ik. Ik vroeg het hen ook, maar ze zeiden dat het niet kon." De Mexicaan kijkt dan recht de camera in en doet een oproep.

"Als ze luisteren, stuur me alsjeblieft een shirt. Kom op!", lacht hij. Even later schakelt de cameraploeg van ESPN over naar beelden van vlak buiten de kleedkamers, waar ook verdediger Rob Zandbergen staat te wachten.

Gimenez loopt het omkleedhok in, vist nog een laatste Feyenoord-shirt van hemzelf ergens weg en overhandigt die aan Zandbergen. Nu krijgt Gimenez wel het nummer 5-shirt van de amateurs in de handen gedrukt en glimlacht breeduit. "Een speciaal plekje krijgt hij", verzekert hij zijn collega.