Gijs Smal gaat in op fluitconcerten van FC Twente-fans en wordt emotioneel

Gijs Smal heeft zaterdagavond na afloop van FC Twente – Sparta Rotterdam (2-1) gereageerd op de geruchten dat hij na dit seizoen naar Feyenoord vertrekt. Bij ESPN herhaalde hij dat er nog niks officieel is. Ook ging hij in op de fluitconcerten richting hem van de Twente-aanhang.

Deze week werd bekend dat de linksback, na dit seizoen transfervrij, vanaf komende zomer zo goed als zeker bij Feyenoord speelt. Zelf reageerde Smal daar overigens nog op door het 'geruchten' te noemen.

Toch lijkt het al min of meer zeker dat Smal deze zomer transfervrij vertrekt, en daar zijn de Twente-fans niet blij mee. Zij floten Smal meermaals uit als hij aan de bal was, in de beginfase van het duel met Sparta. Na afloop van het duel krijgt Smal bij ESPN te vraag in hoeverre hij zich daarop had voorbereid.

Gijs Smal ontkent akkoord met Feyenoord en wordt emotioneel als hij over zijn tijd bij FC Twente praat. — ESPN NL (@ESPNnl) March 9, 2024

"Ik heb het er gisteren al met mijn trainer (Joseph Oosting, red.) over gehad, en met Arnold Bruggink (technisch directeur van Twente, red.)", begint de verdediger. "Je weet dat zoiets kan gaan komen. En hoe bereid je je daarop voor? Niet. Ik krijg die eerste bal, en ze beginnen te fluiten. Ik snap het ergens ook wel, dat is het ook. Dat zoiets naar buiten komt, vond ik sowieso al raar. Want er is nog niks."

Toch wil Smal niet zeggen dat er helemaal niks speelt tussen hem en Feyenoord. "Ik zou liegen als ik nooit contact met ze heb gehad. Ik ben transfervrij, ik ben me aan het oriënteren. Dus ik heb ook met andere clubs contact gehad. Nu doen ze net alsof ik al speler van Feyenoord ben, en dat is gewoon niet waar. Dus ik snap dat de supporters balen dat ik transfervrij wegga."

Toch kon Smal ook op steun rekenen van de Twente-aanhang. Bijvoorbeeld toen hij tien minuten voor tijd werd gewisseld. "Aan het einde van de wedstrijd word ik gewisseld, en volgens mij beginnen er heel veel mensen voor me te klappen en staan ze op. Dat waardeer ik enorm, ik heb hier vier mooie jaren gehad."

Zichtbaar emotioneel gaat hij verder. "Ik vind het prachtig dat ze me dat geven. Dat doet ook wat met je als mens. Ik ben hier transfervrij gekomen. Toen waren er vier keepers, vier spelers geloof ik. De rest was aangevuld met jeugd, transfervrije spelers of huurlingen. Als we op deze voet doorgaan, ga ik weg met Champions League-voetbal. Dan heb je wel wat neergezet denk ik. Ik vond dit wel een heel mooi gebaar", besluit Smal.

