‘Geweldig talent’ van Ajax bewierookt: ‘Alsjeblieft, verkoop hem niet’

Ajax wist zondagmiddag dankzij een 1-3 zege op PEC Zwolle de vijfde plek in de Eredivisie te heroveren. Trainer John van ‘t Schip kampte met de nodige personele problemen, waardoor er enkele verrassende namen in de basiself stonden. Een van hen was Benjamin Tahirovic.

De Bosniër gold als vervanger van Jordan Henderson, die het duel in Zwolle vanwege blessureleed aan zich voorbij moest laten gaan. Tahirovic maakte tegen de Blauwvingers de negentig minuten vol en wist zich in positieve zin te onderscheiden met een fraaie assist bij de openingstreffer van Kristian Hlynsson en voorassist bij de beslissende 1-3 van Chuba Akpom, die de geblesseerde Brian Brobbey in de punt van de aanval verving.

Hlynsson zette de bezoekers vroeg in de wedstrijd op voorsprong, hoewel de aandacht bij het doelpunt vooral uitging naar Tahirovic. Met een zeer leep balletje bediende hij zijn ploeggenoot op heerlijke wijze, waarna de IJslander met de linkervoet beheerst afrondde.

In de slotfase liet Tahirovic andermaal zijn voeten spreken. Op het moment dat de Amsterdammers met de rug tegen de muur stonden, bepaalde Akpom de eindstand op 1-3. Na een schitterende lange bal van Tahirovic trok invaller Anton Gaaei de bal voor. Akpom stond vervolgens in de zestien klaar om het leer binnen te tikken.

Tahirovic kon na afloop rekenen op heel wat lof. Zo richt een supporter op X zich tot de clubleiding van Ajax: “Alsjeblieft, verkoop Tahirovic niet.” Een ander schrijft: “Tahirovic is ook gewoon een geweldig talent.”

De laatste keer dat Tahirovic een basisplaats kreeg en de negentig minuten vol maakte, was eind januari op bezoek bij Heracles Almelo (2-4). Ook toen maakte de rechtspoot een meer dan prima indruk en was hij goed voor een assist.

Door de komst van Henderson is de concurrentie op het middenveld echter moordend. De Engelse routinier wordt vaak als controleur opgesteld, terwijl Sivert Mannsverk Tahirovic inmiddels ook in de pikorde voorbij is gestreefd. Daardoor valt een zomers vertrek van de Bosniër niet uit te sluiten. Ajax betaalde in juli 2023 7,5 miljoen euro aan AS Roma voor het 21-jarige talent, dat nog tot medio 2028 onder contract ligt in Amsterdam.

Tahirovic niet verkopen alsjeblieft — Zayn (@ftblzayn) March 31, 2024

tahirovic is ook gwn een geweldig talent — sophie (@svendermark) March 31, 2024

Ik ben geen fan van Tahirovic, maar zijn passing in de diepte is echt van een hoog niveau. Hij ziet lopende mensen en hij kan de bal ook nog eens geven. Daardoor scoren we vandaag twee keer. Klasse van hem. — Bart (@barttajax) March 31, 2024

Tahirovic wordt altijd verweten dat hij de bal nooit vooruit speelt, maar geeft vandaag toch alweer zijn 5e assist. — Peer (@PeerBerwers) March 31, 2024

Tahirovic tegen PEC Zwolle:



• 38/42 passes waren succesvol

• 2/2 nauwkeurige dieptepasses

• 10 balheroveringen

• 51 balcontacten

• 1 mooie assist



Speelde een prima pot vandaag?????? pic.twitter.com/NqEijbRiVf — Levi ??? (@LeviAjaxxx) March 31, 2024

