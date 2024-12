Gewaardeerde kracht Manchester City lijkt basisplaats definitief kwijt te zijn

Ederson Moraes lijkt zijn plek onder de lat bij Manchester City definitief kwijt te zijn. De Braziliaanse doelman, die al 348 keer uitkwam voor the Citizens, ziet manager Pep Guardiola andermaal de voorkeur geven aan concurrent Stefan Ortega.

Manchester City neemt het zaterdagmiddag in Londen op tegen Crystal Palace, waar de geplaagde ploeg van Guardiola zijn tweede zege op rij hoopt te boeken.

Ederson was jarenlang de onbetwiste nummer één onder de lat bij Man City, waarmee hij meerdere landstitels en de Champions League wist te winnen. Vlak voor het uitduel met Liverpool, op 1 december, werd bekend dat Ortega zijn kans zou krijgen op Anfield.

“Eddy (Ederson, red.) heeft veel tegendoelpunten voor ons voorkomen", vertelde Guardiola voor de aftrap tegen Liverpool. "Hij heeft ons heel vaak in één-tegen-één-situaties gered, maar ik heb besloten om voor Stefan te kiezen."

"Beiden zijn ongelooflijk goede keepers, ze zijn allebei ongelooflijk met hun voeten en in één-tegen-één-situaties. Sinds hij (Ortega, red.) is gekomen, hebben we twee ongelooflijke keepers gehad.”

Na de 2-0 nederlaag tegen Liverpool kreeg de 32-jarige Ortega ook afgelopen weekend de voorkeur, toen Man City ten koste van Nottingham Forest zijn eerste zege sinds 26 oktober boekte. En ook tegen Palace krijgt de Duitser, die het voorheen vooral met bekerpotjes moest doen, de voorkeur boven Ederson.

Guardiola kampt voor het duel met Palace met de nodige personele problemen. Manuel Akanji, Nathan Aké en Phil Foden zijn niet afgereisd naar Selhurst Park, waar om 16.00 uur (Nederlandse tijd) wordt afgetrapt.

Opstelling Manchester City: Ortega; Walker, Dias, Gvardiol; Lewis, Gündogan; Sávio, B. Silva, De Bruyne, Nunes; Haaland.