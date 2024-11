Gestopte Ryan Babel (37) maakt film over eigen carrière: 'Beleef mijn voetbalreis als nooit tevoren'

Topspelers, maar ook clubs uit binnen- en buitenland geven (bijna) dagelijks via Instagram, X of andere internetkanalen een inkijkje in het reilen en zeilen van de voetbalwereld. In deze editie van VZ Social aandacht voor Ryan Babel, die een korte film heeft gemaakt over zijn carrière.

De 37-jarige Amsterdammer zette eerder deze maand definitief een punt achter zijn carrière. Babel heeft vrijdag de korte film ‘After the Whistle’ gelanceerd op YouTube. De video duurt 25 minuten en neemt je mee naar de hoogte- en dieptepunten in de loopbaan van de 69-voudig international.

“Beleef mijn voetbalreis als nooit tevoren”, luidt de beschrijving van de film. “Met mijn eigen muziek en voice-over neem ik je mee door de hoogte- en dieptepunten van mijn carrière in deze creatieve en persoonlijke korte film. Een verhaal over passie, doorzettingsvermogen en de liefde voor het mooie spel - verteld op mijn manier.”