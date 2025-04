Geschorste Mykhailo Mudryk probeert op wel heel bijzondere wijze zijn onschuld te bewijzen

Mykhailo Mudryk is al een tijdje niet meer op de voetbalvelden te bewonderen, nadat hij in augustus een positieve dopingtest aflegde. De 24-jarige vleugelaanvaller van Chelsea is echter zo overtuigd van zijn onschuld, dat hij heeft besloten zichzelf aan de leugendetector te leggen. Dat zegt Sergei Palkin, de algemeen directeur van Shakhtar Donetsk.

Mudryk kwam in november vorig jaar voor het laatst in actie voor Chelsea, nadat hij eerder positief had getest op het middel meldonium. Chelsea en Mudryk brachten allebei meteen naar buiten mee te werken aan het onderzoek van de FA, aangezien zij ervan overtuigd waren dat de Oekraïner onschuldig was.

Het onderzoek loopt nog steeds, maar Mudryk doet er alles aan om zo snel mogelijk weer terug te keren binnen de lijnen. Daarom heeft hij zich onlangs aan de leugendetector gelegd, in de hoop dat dat zijn dossier op een positieve manier zou aanvullen.

Volgens Palkin heeft Mudryk de test met de leugendetector met succes doorstaan. “Hij heeft geen idee waarom hij positief heeft getest. Daarom hebben zijn advocaten een leugendetector geregeld, waar hij moeiteloos doorheen is gekomen.”

De algemeen directeur van Shakhtar legt vervolgens uit waarom de onschuld van Mudryk ook voor hen van belang is. “Hij is een top professional en een goed persoon. Bovendien zitten er bonussen in zijn transfer naar Chelsea. Als hij niet speelt, kan het ons 30 miljoen euro kosten. We staan allemaal achter hem.”

Chelsea haalde Mudryk in januari 2023 voor ruim 70 miljoen euro naar de Premier League toe. De linksbuiten ondertekende destijds een megacontract tot medio 2031 op Stamford Bridge.

Het avontuur van Mudryk in Engeland is nog weinig succesvol te noemen. In 73 officiële wedstrijden namens Chelsea was de aanvaller goed voor 10 doelpunten en 9 assists. Mocht hij daadwerkelijk doping hebben gebruikt, staat hem een schorsing van vier jaar te wachten.