Voor Sparta-trainer Maurice Steijn is de Eredivisie-wedstrijd tegen Ajax zondagmiddag een pikant weerzien met zijn oude club. De Hagenaar stond vorig seizoen aan het roer bij de Amsterdammers, maar werd al snel ontslagen door de dramatische resultaten.

Er werd vervolgens veel gezegd en geschreven over de (slechte) verstandhouding tussen Steijn en de spelers van Ajax. Zo berichtte De Telegraaf in oktober vorig jaar dat de oefenmeester wel door wilde als trainer van de Amsterdammers, maar dan zonder assistent-trainer Hedwiges Maduro en spelbepaler Steven Berghuis.

Vlak voor Steijns ontslag kwamen de belangrijkste mensen uit de staf van Steijn bijeen in Huis ter Duin in Noordwijk in een ultieme poging om het tij te keren. “Volgens betrokkenen was tijdens de tweedaagse sessie een van de belangrijkste conclusies van de veertien stafleden dat Berghuis een stoorzender was, die zo snel mogelijk uit de selectie diende te worden gezet”, schreef De Telegraaf daarover.

Andere bronnen vertelden aan de ochtendkrant dat Berghuis botste met de staf wegens zijn winnaarsmentaliteit. Hij zou samen met Remko Pasveer een gesprek hebben gehad met Steijn over de tactiek.

Steijn bevestigde vlak voor het verstrijken van het kalenderjaar 2023 tegenover de ochtendkrant dat er gesprekken in Noordwijk hadden plaatsgevonden en een groot deel van de staf niet verder wilde met Berghuis. “Zover was ik nog niet”, aldus de Haagse trainer.

Steijn blijkt inderdaad nog altijd een goede relatie te hebben met Berghuis. Voorafgaand aan de ontmoeting op Het Kasteel spraken we de twee uitgebreid met elkaar aan het veld toen beide ploegen bezig waren met de warming-up. Berghuis is niet geheel fit en begint bij de Amsterdammers op de bank.





ESPN