Gertjan Verbeek voorziet einde oefening bij Oranje: ‘Hij kan echt niet meer’

Donderdag, 23 november 2023 om 07:58 • Mart Oude Nijeweeme • Laatste update: 08:03

De EK-kwalificatiecyclus is voorbij. Oranje mag zich opmaken voor het Europees kampioenschap, volgend jaar zomer in Duitsland. Door zeges op Ierland en Gibraltar werd het ticket afgelopen week veiliggesteld door de ploeg van bondscoach Ronald Koeman. Dat het lang niet altijd goed was, zag ook Gertjan Verbeek. Voetbalzone ging op bezoek bij de trainer annex analist om de balans op te maken.

In aanloop naar het duel met Gibraltar was niet de vraag óf, maar met welke cijfers Oranje ging winnen. Valentijn Driessen voerde de druk tijdens de persconferentie iets op. "Tien goals en een galavoorstelling?", vroeg de chef voetbal van De Telegraaf. "Valentijn, het doel is bereikt. Ik probeer uit te leggen waarom het richting het einde zo is gegaan", counterde Koeman enigszins geprikkeld.

Bekijk hieronder het interview met Gertjan Verbeek:



Volgens Verbeek was die reactie van Koeman tekenend voor zijn optredens in de media. "Dat is het grootste verschil tussen de trainers uit mijn generatie en de nieuwe generatie: Pascal Jansen en Arne Slot. Zij gaan heel anders met de media om. Zij zijn gewend om dat soort vragen te krijgen en spelen daarmee."

Bij Koeman leidde het vooral tot irritatie, zag ook Verbeek. "Dat moet hij niet doen. Daar heeft hij alleen zichzelf mee. Ik had daar ook altijd moeite mee, zocht ook altijd de aanval, maar dat heeft geen zin. Pascal Jansen en Arne Slot geven het goede voorbeeld. Zij zijn scherp, bij de les en gevat. Dat beheerst Slot beter dan Koeman."

Iemand die ook niet scherp was in de ogen van Verbeek was Daley Blind. "Ik vind dat dat echt niet meer kan in Oranje. Hij kreeg een hoog rapportcijfer (tegen Ierland, red.) en de complimenten van Koeman. Daar begreep ik helemaal niks van. Hij kan het niet meer belopen. Zeker niet als hij als linksback moet spelen. Als je ziet hoe hij uitverdedigt als hij wordt uitgespeeld..."

Tegelijkertijd breekt Verbeek een lans voor de 33-jarige routinier. "Aan de bal is hij fantastisch, maar dat zal hij op zijn veertigste nog zijn. Hij heeft een goede techniek en een goede inspeelpass. Hij ziet het spelletje als geen ander. Maar fysiek wordt het alsmaar minder. Tegen Ierland en Gibraltar kom je daar nog mee weg, maar tegen Frankrijk word je weggevaagd."

Verbeek ziet liever Stefan de Vrij in de basis bij Oranje. "Die wordt vaak gezien als stand-in, maar als hij erin wordt gebracht, doet hij het altijd goed. Als je ook ziet wat voor clubs hij heeft gehad... Maar ik denk niet dat het probleem in de achterhoede ligt, ondanks dat we heel veel tegentreffers krijgen. Het is armoedig dat we geen absolute afmaker hebben in de spits."

Weghorst

Deze interlandperiode kreeg Wout Weghorst de voorkeur van Koeman. De aanvaller zorgde echter vooral buiten de lijnen voor opschudding. Weghorst reageerde geïrriteerd toen NOS-verslaggever Arman Avsaroglu zei zich niet te hebben geamuseerd. "Daar kun je toch op een normale manier antwoord op geven? Waarom moet dat op die manier? Ik begrijp dat niet", aldus Verbeek.

De voormalig trainer van Feyenoord heeft het interview met stijgende verbazing bekeken. "Tenenkrommend. Maar dat vind ik ook van zijn juichen. Hij roept gewoon irritatie op. Jongen, het is hartstikke mooi dat je het tot het Nederlands elftal hebt geschopt, dat is heel knap, maar met Wout Weghorst in de spits worden we geen wereldkampioen."

Verbeek ziet een duidelijk verschil tussen de persoon Weghorst en de voetballer Weghorst. "Dat zingen tijdens het volkslied, met zijn hand op het hart, dat past niet bij Nederland. Doe normaal, dan doe je al gek genoeg. Het is zó overdreven bij hem. Ik ben daar geen voorstander van. Blijf jezelf, blijf Wout. Daar heeft hij moeite mee."

Voor de voetballer Weghorst heeft Verbeek veel waardering. "Hij heeft een fantastische carrière tot dusver, dat moet je hem nageven. Het is geen verfijnde voetballer, maar hij is wel onverzettelijk en maakt makkelijk doelpunten. Dat is een combinatie die hem tot Manchester United en het Nederlands elftal heeft gebracht. Dat is voor menigeen niet weggelegd."

Verbeek vermoedt dat Weghorst lijdt aan een minderwaardigheidscomplex. "Volgens mij hebben heel veel mensen waardering voor de voetballer Wout Weghorst. Van de mens Wout Weghorst is niet iedereen gecharmeerd. Blijf nou eens normaal doen. Dat is schijnbaar heel moeilijk voor hem. Het zal wel in hem zitten, een minderwaardigheidscomplex of zo."

Ontmoeting met pa Weghorst

Vijftien jaar geleden werd Verbeek al getipt door de vader van Weghorst. "We gingen naar het EK in Zwitserland. Ik als analist, hij had een prijsvraag gewonnen bij de regionale krant. We zaten samen in de auto en toen zei hij: 'Ik heb een zoon, die kan wel aardig voetballen. Je moet maar eens komen kijken.' Dat kijken is er nooit van gekomen. Maar hij had het wel goed gezien, want zijn zoon heeft het ver geschopt."