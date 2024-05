Gernot Trauner opgenomen in voorlopige EK-selectie Oostenrijk

De voorlopige EK-selectie van Oostenrijk, een van de tegenstanders van Oranje, is bekend. Bondscoach Ralf Rangnick heeft een groot aantal spelers opgeroepen met een verleden in de Eredivisie. David Alaba is de grote afwezige.

Het Nederlands elftal neemt het op 25 juni tijdens de laatste groepswedstrijd op tegen Oostenrijk. Waar Ronald Koeman vorige week zijn voorlopige selectie al bekendmaakte, heeft Rangnick dat nu ook gedaan.

Met Marko Arnautovic, Florian Grillitsch, Philipp Mwene en Maximilian Wöber telt de Oostenrijkse selectie veel spelers met een verleden in de Eredivisie. Ook Feyenoord-verdediger Gernot Trauner maakt onderdeel uit van het keurkorps.

Rangnick heeft in totaal 29 spelers opgenomen in de voorselectie, wat betekent dat er nog drie spelers moeten afvallen. In totaal mogen er maximaal 26 spelers mee naar het Europees kampioenschap in Duitsland.

Grote namen in de selectie van Oostenrijk zijn Konrad Laimer (Bayern München) en Marcel Sabitzer (Borussia Dortmund). Aanvoerder Alaba ontbreekt vanwege een blessure, net als Xaver Schlager.

Oostenrijk begint het EK tegen Frankrijk (17 juni). Daarna neemt de ploeg van Rangnick het op tegen Polen (21 juni) en Nederland (25 juni). In aanloop naar het EK wordt er nog geoefend tegen Servië en Zwitserland.

De voorselectie van Oostenrijk:

Niklas Hedl (Rapid Wien), Tobias Lawal (LASK Linz), Heinz Lindner (Union St. Gillis), Patrick Pentz (Brondby IF).

Verdedigers: Flavius Daniliuc (RB Salzburg), Kevin Danso (RC Lens), Marco Grüll (Rapid Wien), Stefan Lainer (Borussia Mönchengladbach), Philipp Lienhart (SC Freiburg), Philipp Mwene (FSV Mainz 05), Stefan Posch (Bologna), Leopold Querfeld (Rapid Wien), Gernot Trauner (Feyenoord), Maximilian Wöber (Borussia Mönchengladbach).

Middenvelders: Thierno Ballo (Wolfsberger AC), Christoph Baumgartner (RB Leipzig), Florian Grillitsch (TSG Hoffenheim), Florian Kainz (FC Köln), Konrad Laimer (Bayern München), Marcel Sabitzer (Borussia Dortmund), Alexander Prass (Sturm Graz), Romano Schmid (Werder Bremen), Matthias Seidl (Rapid Wien), Nicolas Seiwald (RB Leipzig), Andreas Weimann (West Bromwich Albion).

Aanvallers: Marko Arnautovic (Inter), Maximilian Entrup (TSV Hartberg), Michael Gregoritsch (SC Freiburg), Patrick Wimmer (VfL Wolfsburg).

Altijd op de hoogte blijven van het belangrijkste voetbalnieuws? Word nu lid van het Voetbalzone WhatsApp-kanaal!

Alleen de meest recente reacties zijn getoond. Bekijk alleen recente reacties Bekijk alle reacties