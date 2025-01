'Georginio Wijnaldum kan in februari terugkeren in de Champions League'

AS Monaco heeft geïnformeerd naar de diensten van Georginio Wijnaldum, zo meldt het Franse L'Équipe. Daardoor zou de 34-jarige middenvelder van Al-Ettifaq in februari kunnen terugkeren in de Champions League.

In de Saudi Pro League ligt Wijnaldum nog tot medio 2026 vast. Monaco zoekt een ervaren speler waarmee trainer Adi Hütter kan rouleren op zijn middenveld.

Om die reden heeft Monaco zich gemeld bij Al-Ettifaq. Het is onduidelijk of Wijnaldum ervoor openstaat om Saudi-Arabië te verlaten.

Transfermarkt schat de huidige marktwaarde van Wijnaldum op zo’n 3,5 miljoen euro. Bij Al-Ettifaq strijkt de Rotterdammer naar verluidt een jaarsalaris van rond de 15 miljoen euro op.

Monaco staat in de Ligue 1 op een teleurstellende vierde plaats, maar is wel bezig aan een goede Champions League-campagne. De Monegasken staan momenteel tiende in de competitiefase en zijn nog in de race om de tussenronde over te slaan.

Al-Ettifaq nam Wijnaldum in de zomer van 2023 voor 8 miljoen euro over van Paris Saint-Germain. In 49 officiële wedstrijden was de 96-voudig international goed voor 11 doelpunten en 7 assists.

Tijdens het EK in Duitsland zat Wijnaldum voor het laatst bij de selectie van het Nederlands elftal. Tijdens de groepswedstrijden tegen Polen, Frankrijk en Oostenrijk kwam hij in actie. In de knock-outfase speelde Wijnaldum niet.