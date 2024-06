Georgië kent aan de hand van fraaie stift Mikautadze goede generale voor EK

Georgië heeft de oefencampagne in aanloop naar het EK goed afgesloten. Op bezoek bij Montenegro, dat zich niet wist te kwalificeren voor de eindronde in Duitsland, werd met 1-3 gewonnen. Georges Mikautadze was middels een stiftje goed voor een van de Georgische goals.

Bijzonderheden

Georgië, met Mikautadze en Khvicha Kvaratskhelia als spitsenduo in een 3-5-2-opstelling, begon voortvarend aan het duel. In de tiende minuut kon Otar Kiteishvili van dichtbij binnenwerken na een kopbal van Giorgi Gvelesiani: 0-1.

Nog voor rust wist de EK-ganger de voorsprong te verdubbelen. Met een fraaie pass wist Kvaratskhelia zijn collega-spits Mikautadze weg te steken, waarna de voormalig Ajacied met een stiftje de keeper van Montenegro wist te passeren: 0-2.

Het artikel gaat verder onder de video Meer video's

In de tweede helft wist de thuisploeg via voormalig Manchester City- en Inter-spits Stevan Jovetic iets terug te doen (1-2), maar werd door een late goal van Budu Zivzivadze op 1-3 bepaald. Voormalig Vitesse-aanvoerder Guram Kashia deed de hele wedstrijd mee.

Dinsdag 18 juni begint voor Georgië het EK. De Oost-Europese ploeg treedt dan aan tegen Turkije, waarna het in de groepsfase ook nog Tsjechië (22 juni) en Portugal (26 juni) ontmoet.

Altijd op de hoogte blijven van het belangrijkste voetbalnieuws? Word nu lid van het Voetbalzone WhatsApp-kanaal!

Alleen de meest recente reacties zijn getoond. Bekijk alleen recente reacties Bekijk alle reacties