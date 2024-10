Genoa twijfelt over Mario Balotelli, maar gaat wel in zee met voormalig smaakmaker van PSV

Gastón Pereiro gaat op korte termijn aansluiten bij de selectie van Genoa, weet transferjournalist Fabrizio Romano. De Uruguayaan wacht nog altijd op een nieuwe club na zijn vertrek bij Cagliari eind augustus. Zodoende gaat Genoa de 29-jarige Pereiro transfervrij inlijven.

Genoa staat momenteel op de achttiende plaats in de Serie A en kan voorin nog wel een kwaliteitsimpuls gebruiken. In de voorbije weken werd de Italiaanse club gelinkt aan clubloze spelers als Alireza Jahanbakhsh en Mario Balotelli.

Pereiro lijkt de eerste transfervrije aanwinst te zijn die trainer Alberto Gilardino gaat verwelkomen. Volgens Romano gaat de creatieve linkspoot deze week tekenen bij Genoa. Gilardino is ook nog altijd in gesprek met Balotelli.

Gilardino ziet Balotelli graag komen, maar de clubleiding van Genoa twijfelt. Men vreest vanwege zijn verleden dat hij veel invloed gaat hebben op de sfeer in de kleedkamer. Balotelli zit al sinds juli zonder club na zijn vertrek bij Adana Demirspor.

In Nederland is Pereiro vooral bekend door zijn tijd als speler bij PSV. De dertienvoudig international van Uruguay stond tussen 2015 en 2020 onder contract in het Philips Stadion.

Met PSV werd Pereiro tweemaal landskampioen. Daarnaast legde hij twee keer beslag op de Johan Cruijff Schaal. In totaal speelde Pereiro 154 wedstrijden namens PSV, waarin hij goed was voor 49 doelpunten en 21 assists.

In 2020 werd Pereiro voor 4,6 miljoen euro verkocht aan Cagliari. In het afgelopen seizoen werd hij op huurbasis gestald bij Ternana in de Serie B. Volgens Transfermarkt is Pereiro nog altijd 1 miljoen euro waard.