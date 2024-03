Genee grapt over smaakmaker uit Eredivisie: ‘Lijkt wel Snollebollekes’

De analisten van Veronica Offside geloven nog in lijfsbehoud van Vitesse. De Arnhemmers gingen afgelopen zaterdag in eigen huis strijdend ten onder tegen FC Twente (1-2), maar hebben met Anis Hadj-Moussa een smaakmaker in huis die de komende weken mogelijk het verschil kan maken.

De 22-jarige vleugelaanvaller wordt tijdens de tweede seizoenshelft door Vitesse gehuurd van Patro Eisden. De Algerijns international kon vorige maand tijdens het gelijkspel tegen FC Volendam (1-1) rekenen op heel wat lof van verschillende analytici.

Tegen FC Twente viel hij opnieuw in positieve zin op. Hadj-Moussa gaf de bal vlak voor rust voor na een uitstekende individuele actie, en via Twente-verdediger Robin Pröpper hobbelde de bal over de doellijn: 1-1.

“Die Hadj-Moussa van Vitesse is wel genieten”, begint Genee maandagavond in Veronica Offside. “De cameraman kan hem vaak niet eens bijhouden. Die denkt dat Hadj-Moussa een actie naar links maakt, maar dan gaat-ie naar rechts. Dan denk je dat hij naar rechts gaat en dan gaat hij naar links. Het is een beetje Snollebollekes, hij is zo snel”, refereert Genee aan de hit ‘Links Rechts’ van de Nederlandse feestact.

“Hij was wisselspeler bij Patro Eisden, hè”, haakt Dick Advocaat in. “Maar Vitesse speelt echt heel leuk voetbal op het moment.” Wesley Sneijder en Wim Kieft laten vervolgens weten toch weer te geloven in lijfsbehoud voor de Arnhemmers, die de eerste seizoenshelft nog afgesloten als hekkensluiter van de Eredivisie.

Vitesse staat inmiddels zeventiende, maar Advocaat ziet het iets somberder in dan zijn collega’s. “Ze staan nog veel punten achter op de andere ploegen.” Kieft stipt vervolgens aan dat Vitesse zaterdag tegen RKC Waalwijk speelt. “Als ze die winnen, staan ze gewoon zestiende.”

Vitesse staat momenteel twee punten achter op de Waalwijkers, terwijl nummer vijftien Excelsior nog net veilig is en vijf punten meer heeft dan de ploeg van trainer Edward Sturing.

