Gemiste penalty wordt Arsenal niet fataal, Stuttgart stunt op bezoek bij Juventus

Arsenal heeft dinsdagavond met 1-0 gewonnen van Shakhtar Donetsk in de poulefase van de Champions League. Een opsteker voor de ploeg van manager Mikel Arteta na de 2-0 nederlaag tegen Bournemouth van afgelopen zaterdag. Arsenal staat nu op zeven punten uit drie duels, na een 0-0 gelijkspel bij Atalanta en een 2-0 zege op Paris Saint-Germain.

De thuisclub was vanaf het begin de dominante partij en zag de aanvalsdrift na een halfuur beloond worden. Daar was wel de hulp van Shakhtar voor nodig, want het was doelman Dmytro Riznyk die de bal via de paal ongelukkig in zijn eigen doel werkte: 1-0.

Arsenal bleef in het restant van de eerste helft de bovenliggende partij, maar goede mogelijkheden waren niet besteed aan onder meer Declan Rice, Leandro Trossard en Gabriel Jesus. Shakthar mocht derhalve blijven hopen toen bij het rustsignaal de kleedkamer werd opgezocht.

De thuisclub zette na de hervatting direct weer druk en werd ook enkele keren gevaarlijk voor het doel van Shakhtar. Een verdubbeling van de voorsprong leverde dat echter niet op. Halverwege de tweede helft besloot Arteta om Raheem Sterling te brengen, als vervanger van de moegestreden Gabriel Jesus.

Ruim een kwartier voor tijd leek de 2-0 er alsnog te komen voor Arsenal. Valerii Bondar beging een overtreding in zijn eigen zestien, waardoor de bal op de stip kwam te liggen. De eerder zo ongelukkige Riznyk was ditmaal de held van Shakhtar door de inzet van Trossard te keren.

De misser van Trossard leek Shakhtar inspiratie te geven. De bezoekers zochten nadrukkelijker het doel van Arsenal op en tegen de zin van Arteta in werd de slotfase nog spannend in het Emirates Stadium. Er kwam echter geen verandering meer in de stand, waardoor Arsenal drie punten kan bijschrijven.

Juventus - VfB Stuttgart 0-1

Beide ploegen hielden elkaar redelijk in evenwicht in de eerste helft in het Juventus Stadium. De start van de tweede helft leek dramatisch te verlopen voor Juventus: Deniz Undav scoorde voor Stuttgart, maar na een VAR-check ging er een streep door de goal. De aanvaller maakte namelijk hands.

Tien minuten voor het einde ging Danilo in de fout, waardoor Stuttgart een penalty kreeg. Enzo Millot vond echter doelman Mattia Perrin op zijn weg, waardoor de Duitse droom over een stunt tegen Juventus in leek te vielen. In blessuretijd viel de 0-1 alsnog: El Bilal Touré schoot van dichtbij raak.