Gemeente Enschede komt met hard besluit voor Besiktas-fans

De gemeente Enschede heeft besloten om geen fans van Besiktas toe te laten tijdens de ontmoeting met FC Twente op 30 januari. De wedstrijd wordt aangemerkt als een hoge risico-wedstrijd. Besiktas heeft nog niet op het besluit gereageerd.

"De aanwezigheid van supportersgroepen wordt beperkt om zo de veiligheid en openbare orde te kunnen waarborgen. Een deel van de aanhangers schuwt namelijk de confrontatie met de politie niet", zo valt in een persbericht van de gemeente te lezen.

De gemeente geeft daarnaast aan dat Besiktas veel fans heeft in verschillende landen, wat het lastig maakt om de groep in de gaten te houden. “Besiktas heeft een achterban verspreid over verschillende Europese landen. Dat maakt het moeilijk om de bewegingen van supportersgroepen te volgen.”

“Het scheiden van supportersgroepen zowel voor, tijdens en na afloop van de wedstrijd is daardoor een complexe operatie”, stelt de gemeente Enschede. "Hierdoor kunnen honderden politiemensen gedurende 2 dagen elders niet worden ingezet.”

“De maatschappelijke impact en kosten voor deze Europese voetbalwedstrijd met uitsupporters zijn hierdoor onverantwoord hoog", valt te lezen in het bericht van de gemeente Enschede.

"Bovendien is gemeenten verzocht om in 2025 terughoudend te zijn met het verlenen van vergunningen voor evenementen waarbij een grootschalige politiecapaciteit nodig is. Deze wedstrijd valt in hetzelfde jaar als de NAVO-top, wat invloed heeft op de beschikbare politiecapaciteit in 2025”, laat de gemeente weten.

Voor Besiktas is dit niet de eerste keer dat de ploeg zonder fans een wedstrijd in de Europa League zal afwerken. De Turkse overheid besloot het duel tegen Maccabi Tel Aviv niet op eigen bodem te laten plaatsvinden na de ongeregeldheden in Amsterdam. Gelukkig bood de Hongaarse overheid een uitweg, waardoor de wedstrijd in Debrecen kon worden gespeeld zonder publiek.