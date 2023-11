Geloof is groot: ‘Ik zag veel van Kluivert in Chuba Akpom’

Dinsdag, 14 november 2023 om 06:54 • Jordi Tomasowa • Laatste update: 07:05

Er is nog altijd veel discussie over de beste positie van Chuba Akpom. De 28-jarige Engelsman werd bij Ajax al enkele keren gebruikt als centrumspits, maar Akpom zelf gaf na het gelijkspel tegen Almere City (2-2) van afgelopen zondag aan dat hij het beste uit de voeten kan als aanvallende middenvelder. Noel Blake, zijn voormalig jeugdtrainer, is het daarmee eens.

Akpom maakte afgelopen seizoen 28 doelpunten voor Middlesbrough, meer dan ieder ander in de Championship. Bij Ajax moest hij het onder de inmiddels ontslagen trainer Maurice Steijn doen met weinig speeltijd, maar onder diens opvolger John van ‘t Schip bloeit Akpom op als supersub.

Blake, die Akpom onder zijn hoede had als trainer van Engeland Onder 19, zag destijds al

dat zijn pupil het beste tot zijn recht kwam in een rol als schaduwspits. “Ik herinner me een wedstrijd tussen Engeland en Nederland waarin Ruud van Nistelrooij de diepe spits was en Patrick Kluivert daaromheen zwierf', zegt Blake tegenover Voetbal International.

“Dat vond ik ongebruikelijk, maar de manier waarop Kluivert die wedstrijd speelde... Ik zag veel van hem in Chuba. Hij is sterk, maar technisch ook zeer begaafd. Hij is goed met zijn rug naar de goal, maar nog beter als hij van iets dieper moet komen. Ook bij ons maakte Chuba zo al de meeste doelpunten.”

Akpom zette zijn eerste stapjes als prof bij Arsenal, maar koos in 2018 voor een definitieve transfer naar het Griekse PAOK Saloniki. “Ik was verbaasd dat Chuba zo vroeg vertrok bij Arsenal, want ik vond dat de juiste club voor hem”, vertelt Blake.

“Soms kom je als speler op de verkeerde plek terecht. Een jonge speler moet zich goed genoeg en gewaardeerd voelen en vertrouwde mensen om zich heen hebben. Harry Kane is ook vier keer verhuurd voor hij bij Tottenham Hotspur de smaak te pakken kreeg. Iedere speler is anders.”

Bij Ajax moest Akpom het tijdens de laatste drie Eredivisie-duels telkens doen met een invalbeurt, maar bewees hij toch telkens zijn waarde. Tijdens deze wedstrijden was hij liefst vier keer trefzeker. In de slotminuten tegen FC Volendam (2-1 winst) had hij zelfs nóg eens kunnen scoren. Na een steekpassje van Steven Bergwijn omspeelde hij doelman Mio Backhaus, maar ditmaal stond de paal in de weg.