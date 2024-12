Marco van Basten maakt krankzinnige opmerking en laat Alex Pastoor keihard lachen

Marco Basten is niet onder de indruk van de selectie van FC Utrecht, zo laat de analist blijken bij het praatprogramma Rondo van Ziggo Sport. Afgelopen zondag werden de Domstedelingen, na een verdienstelijke 1-1 tussenstand bij de theepauze, gedeclasseerd door het PSV van Peter Bosz.

Na doelpunten van Ismael Saibari (zijn tweede), Guus Til (2x) en Johan Bakayoko ging Utrecht uiteindelijk met 2-5 over de knie. Het was pas de tweede verliespartij voor de Utrechters, die na 13 wedstrijden 31 punten verzamelden en daarmee de derde plek op de ranglijst innemen.

Woensdag wacht voor de ploeg uit de gelijknamige provincie het treffen met Ajax, dat in evenveel wedstrijden een puntje meer bij elkaar voetbalde. “Weet je wat het met Utrecht is”, begint San Marco zijn betoog.

“Utrecht heeft bovenmaats gepresteerd”, doelt de voormalig Ballon d’Or-winnaar op de uitstekende seizoensstart van Ron Jans en zijn manschappen. Dan neemt Van Basten selectie van de huidig nummer drie van de Eredivisie onder de loep.

“Wat mij opvalt is dat ze tien buitenlanders in de selectie hebben en dan denk je van: zijn dat nou van die goede spelers?”, vraagt de analyticus zich af. Hij haalt dan een voor Ajax pijnlijke herinnering naar boven.

De Amsterdammers werden vorig seizoen namelijk uitgeschakeld in de TOTO KNVB Beker door de amateurs van Hercules, ook gelegen te Utrecht. “Hercules won toen van Ajax. Ik denk dat als je daar vijf jongens van neemt, die kunnen bij wijze van spreken beter voetballen.”

Direct zoomt de camera van de regie in op de tevens aangeschoven Alex Pastoor, die breeduit moet lachen. Ook de rest van de tafel kan de lach niet inhouden. “Denk je dat echt?”, vraagt presentator Wytse van der Goot aan Van Basten.

“Nou ja, qua techniek”, antwoordt laatstgenoemde bevestigend. “Deze jongens (de Utrecht-selectie, red.) gaan er voor, maar er zit weinig voetbal in. Het is wel een sterk team, dus niks anders dan complimenten. Maar als je kijkt: Amerikanen, Denen, Zweden. Wat moet je eigenlijk met dat soort spelers in Nederland?", besluit hij vragend.