Gehavend Inter ziet opnieuw speler wegvallen in aanloop naar Champions League-return tegen Feyenoord

Ook bij Inter stapelen de blessurezorgen zich op. De Italianen konden in het heenduel tegen Feyenoord in de achtste finale van de Champions League al niet beschikken over onder meer Federico Dimarco, Yann Sommer en Matteo Darmian. In de return zal Inter het ook moeten stellen zonder Piotr Zielinski.

De blessures zorgden vorige week in De Kuip niet voor problemen voor Inter, daar het met 0-2 wist te winnen. Het aantal afwezigen bij de Italiaanse koploper is sowieso niet te vergelijken met dat van Feyenoord, waar Robin van Persie te maken heeft met maar liefst vijftien afwezigen.

Inter moest, in tegenstelling tot Feyenoord, dit weekend wel gewoon aan de bak in de nationale competitie. In Milaan had de ploeg van Simone Inzaghi, die het overigens niet eens was met het vrije weekend van Feyenoord, alle moeite met Monza. Er werd wel met 3-2 gewonnen.

Een smetje op de overwinning was het uitvallen van Zielinski. De dertigjarige middenvelder verliet dik een kwartier voor tijd het veld met een kuitblessure. Inzaghi wist na afloop van de wedstrijd te melden dat Zielinski in ieder geval de ontmoetingen met Feyenoord en Atalanta mist.

Zielinski stond tegen Monza niet eens in de basis, waardoor zijn optreden slechts drie minuten duurde. Tegen Feyenoord stond hij afgelopen woensdag wel aan de aftrap en viel hij vooral op door een strafschop te missen.

Door de blessure mist Inter dinsdag dus een gewaardeerde schakel op het middenveld. Wel ligt het in de lijn der verwachting dat Sommer weer terug zal keren onder de lat.

Feyenoord staat voor een heel zware opgave in Milaan. Het moet een achterstand van twee doelpunten goed maken om door te kunnen stoten naar de kwartfinale van het miljardenbal.