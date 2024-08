Geen succes voor Eredivisie-club in poging om Thom Haye te strikken

Fortuna Sittard heeft tevergeefs geprobeerd om Thom Haye te contracteren, zo weet Voetbal International te melden. De 29-jarige middenvelder zit zonder club sinds zijn vertrek bij sc Heerenveen, maar ziet een avontuur bij de Limburgers niet zitten.

Haye loert op een avontuur in het buitenland. Het was mede daarom dat de middenvelder besloot om zijn aflopende contract bij Heerenveen niet te verlengen. Tot dusver heeft de gewenste nieuwe club zich echter nog niet gemeld.

Fortuna Sittard zag in Haye een gewenste aanwinst voor het middenveld, maar viste achter het net. "Een aantal clubs heeft interesse getoond. Maar de aanbieding waar Thom naar op zoek is, zat er nog niet bij", aldus zaakwaarnemer Wesley Verhoek tegen VI.

Vriendschappelijke wedstrijden Genk GNK 2024-08-23T10:00:00.000Z 12:00 Fortuna Sittard SIT

Eredivisie FC Twente TWE 2024-08-25T12:30:00.000Z 14:30 SC Heerenveen HEE

Een andere middenvelder die op het wensenlijstje is verschenen van Fortuna is Philip Brittijn. De twintigjarige Achterhoeker heeft een prijskaartje om zijn nek hangen van 600.000 euro, wat de Eredivisionist te gortig is.

Aangezien Brittijn nog een contract heeft voor een jaar, sluit Fortuna niet uit dat er later deze window nog iets te halen valt bij De Graafschap. Een riant doorverkooppercentage behoort daarbij tot de mogelijkheden.

Tegenover bovengenoemde targets houdt Fortuna zelf rekening met een vertrek van Alen Halilovic. De rasvoetballer staat open voor een vertrek en lijkt niet te worden tegengehouden door Fortuna, mits het juiste bedrag op tafel komt.

Halilovic, die dit seizoen in beide Eredivisie-duels trefzeker was, heeft nog een contract tot medio 2026 bij Fortuna Sittard. Afgelopen seizoen kwam hij in 34 wedstrijden tot vijf goals en twee assists. Concrete aanbiedingen heeft Fortuna nog niet ontvangen voor hem.