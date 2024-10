Geëmotioneerde Thomas Tuchel stelt op eerste persconferentie torenhoog doel met Engeland

Thomas Tuchel heeft zijn eerste persconferentie als aankomend bondscoach van Engeland achter de rug. De oefenmeester sprak direct zijn torenhoge ambities uit. "We gaan hard werken om het grootste doel in het voetbal te bereiken, door onze droom op het WK 2026 te verwezenlijken."

Eerder op de woensdag maakte de Engelse voetbalbond (FA) bekend dat Tuchel per 1 januari 2025 de nieuwe bondscoach van Engeland is. De oefenmeester heeft een contract voor achttien maanden getekend, tot en met het WK 2026 in Noord-Amerika.

Met de aanstelling van Tuchel heeft de FA een definitieve opvolger gevonden voor Gareth Southgate, die na de verloren EK-finale tegen Spanje opstapte na een achtjarig dienstverband. Interim-bondscoach Lee Carsley zwaait tijdens de aankomende interlandperiode nog de scepter.

Tuchel liet op de persconferentie weten het een privilege te vinden dat hij deze baan heeft gekregen. "Ik denk dat het vrij duidelijk is dat ik erg emotioneel ben. Ik hou van wat ik doe en raak gepassioneerd van voetbal."

"Deze rol heeft het kind in mij tot leven gebracht en mijn tienerjaren teruggebracht, vanwege het enthousiasme dat ik voel voor deze baan. Iedereen kan er zeker van zijn dat we met passie en emotie zullen spelen."

Engeland heeft sinds het WK 1966 in eigen land geen prijs meer gewonnen en daar hoopt Tuchel verandering in te brengen. "We zullen proberen om zo snel mogelijk waarden, principes en regels te installeren om de droom waar te maken."

"We gaan hard werken om het grootste doel in het voetbal te bereiken, door onze droom op het WK 2026 te verwezenlijken." De FA voerde gesprekken met ongeveer tien kandidaten, en Tuchel mag zich uiteindelijk de gelukkige noemen. De Duitser is na Sven-Göran Eriksson en Fabio Capello de derde buitenlandse bondscoach van Engeland ooit.