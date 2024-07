Forumgebruiker moet 8 maanden cel in na racistische reacties op Real Madrid-duo

Gebruiker forum Marca krijgt 8 maanden celstraf na racistische reacties op Vinícius Júnior en Antonio Rüdiger

Een gebruiker van het forum van de Spaanse sportkrant Marca is veroordeeld tot een gevangenisstraf van acht maanden, zo meldt Real Madrid woensdag via de officiële kanalen. De veroordeelde plaatste onder verschillende pseudoniemen racistische berichten richting onder meer Vinícius Júnior en Antonio Rüdiger en is daar door de Spaanse rechter voor veroordeeld.

Via het forum van Marca plaatste één gebruiker lange tijd racistische berichten. Het is de tweede keer dat een persoon veroordeeld wordt voor racistisch gedrag jegens Vinícius Júnior, maar het is voor het eerst dat iemand vanwege online racisme aangepakt wordt.

De persoon is officieel veroordeeld voor ernstige beledigingen en racisme en voor ‘verachting van de religie’ van Rüdiger, die uitgesproken moslim is.

Een celstraf van acht maanden én een verbod op het gebruik van het forum is de straf die de dader van de rechtbank opgelegd heeft gekregen. De celstraf kan nog omgezet worden in een voorwaardelijke straf, mits hij een programma over gelijkheid en de strijd tegen discriminatie gaat volgen.

De rechtszaak volgde nadat Real Madrid en Vinícius Júnior een aanklacht hadden ingediend. De club zegt in het statement te blijven werken aan het bestrijden van iedere vorm van racisme en aan het waarborgen van de normen en waarden van de club.

Uit het persbericht van de Madrilenen blijkt dat verschillende forumgebruikers de racistische berichten hadden aangekaart bij de krant en bij de club, waardoor men kon optreden.

Afgelopen seizoen werden er al supporters van Valencia veroordeeld vanwege racistische uitlatingen richting Vinícius Júnior.

