‘Geboren winnaar’ Rooney krijgt als manager nieuwe kans in Engeland

Woensdag, 11 oktober 2023 om 12:25 • Jordi Tomasowa • Laatste update: 12:25

Wayne Rooney is officieel de nieuwe manager van Birmingham City, zo maakt de Championship-club woensdag bekend. De onlangs bij het Amerikaanse DC United is de opvolger van de maandag weggestuurde John Eustace. Rooney zet in Birmingham zijn handtekening onder een contract tot de zomer van 2027.

Rooney werd al enkele dagen in verband gebracht met het trainerschap bij Birmingham City en beide partijen zijn nu dus tot een akkoord gekomen. Oud-spelers Ashley Cole en John O’Shea, voornamelijk bekend van hun periodes bij respectievelijk Chelsea en Manchester United, gaan Rooney assisteren bij de subtopper.

Mede-eigenaar Tom Wagner is dolenthousiast over de aanstelling van Rooney. "Wayne is een geboren winnaar. Wij geloven er heilig in dat hij met de hulp van zijn staf, de club en de supporters Birmingham City naar de top kan brengen. Zijn voetbalfilosofie past perfect bij de ambities die we hier hebben", zo valt te lezen op de clubsite.

Rooney zelf is eveneens zeer verheugd. "Er ligt hier een duidelijk plan om de ambities te realiseren in de komende periode. Ik kan niet wachten om te starten. Ik heb vroeger op St. Andrew’s gespeeld en de fans van Birmingham City waren altijd vol passie voor hun club. Ik wil daarom ook een winnaarsmentaliteit ontwikkelen bij deze club ", aldus de nieuwe manager.

Birmingham City Football Club is delighted to announce the appointment of @WayneRooney as Manager, agreeing terms on a three-and-a-half-year contract.



Welcome to Blues, Wayne! ???? — Birmingham City FC (@BCFC) October 11, 2023

Het ontslag van Eustace bij Birmingham City kwam als een verrassing, daar the Blues momenteel zesde in de Championship staan. Vorig seizoen slaagde Eustace er met de club nog in om de play-offs voor promotie naar de Premier League te behalen. De clubleiding van Birmingham City wilde echter een manager met meer internationale allure.

Rooney nam zondagnacht (Nederlandse tijd) met een zege op New York City FC afscheid van DC United. Het was al de vierde opeenvolgende keer dat de club de play-offs om de landstitel niet bereikte. “Dit voelt als het juiste moment om te vertrekken”, liet Rooney vervolgens weten. “Het gaat niet om één ding, het gaat om de timing.”

Voor zijn dienstverband bij DC United had Rooney al anderhalf jaar ervaring als manager opgedaan bij Derby County, de club waar hij begin 2021 ook zijn spelerscarrière beëindigde. Hij begint in Birmingham aan zijn tweede klus in Engeland.