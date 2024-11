Gary Neville plaatst één Nederlander in zijn top drie met verrassingen van dit Premier League-seizoen

Gary Neville heeft zich lovend uitgelaten over Ryan Gravenberch. De middenvelder leeft dit seizoen onder Arne Slot helemaal op bij Liverpool, en daarom zet Neville hem in zijn top drie van Premier League-verrassingen van dit seizoen.

Gravenberch kwam in de zomer van 2023 over van Bayern München naar Liverpool. In zijn eerste seizoen, onder Jürgen Klopp, moest hij het grotendeels met een reserverol doen.

Onder Klopps opvolger Slot heeft Gravenberch zich ontpopt tot een vaste basisklant. De geboren Amsterdammer kwam dit seizoen tot dusver tot vijftien officiële wedstrijden namens zijn club, en deed dat telkens als basisspeler.

“Gravenberch is echt een grote verrassing. Hoe hij nu speelt… Ik denk niet dat iemand had verwacht dat hij zo goed zou zijn op die positie op het middenveld”, zegt Neville in zijn podcast The Overlap.

Daarmee lijkt Neville, die zelf zijn gehele carrière bij rivaal Manchester United speelde, te doelen op de rol van controlerende middenvelder die Gravenberch momenteel invult bij Liverpool.

Behalve Gravenberch staan er uiteraard nog twee andere spelers in Nevilles top drie met verrassingen van dit Premier League-seizoen. Dat zijn Chris Wood (Nottingham Forest) en Liam Delap (Ipswich Town).

Eerstgenoemde scoorde dit seizoen acht keer in elf Premier League-duels. Delap speelde tot dusver twaalf Premier League-duels dit seizoen, en noteerde daarin zes goals en een assist.