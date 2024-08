Galatasaray wint dankzij Aktürkoglu en Yilmaz ook tweede wedstrijd van het seizoen

Galatasaray is ook na de tweede speelronde in de Süper Lig nog altijd foutloos. De ploeg van trainer Okan Buruk wist de uitwedstrijd bij Konyaspor om te zetten in een 1-2 zege. Doelpuntenmakers aan de kant van de regerend landskampioen waren Kerem Aktürkoglu en Baris Alper Yilmaz.

Bijzonderheden

Na een vlotte combinatie over de rechterkant passte Baris Alper diep op Mauro Icardi. De Argentijn hield zijn directe tegenstander goed van zich af en gaf scherp voor richting de tweede paal, waar Aktürkoglu simpel kon binnentikken: 0-1.

Toch wist Konyaspor nog voor rust op gelijke hoogte te komen. Aktürkoglu schatte een diepe bal niet goed in, waardoor Yusuf Erdogan de bal voor kon geven vanaf de linkerkant. Zijn voorzet belandde bij Ogulcan Ülgün, die de bal knap binnenwerkte: 1-1.

Na rust zou het toch nog goed komen voor Galatasaray. Vlak voor het uur belandde een afvallende bal voor de voeten van Aktürkoglu. De buitenspeler had een slim steekpassje in huis op Yilmaz, die uit de draai met rechts de verre hoek vond: 1-2.

Icardi leek daarna ook nog de 1-3 te maken, maar zijn treffer werd geannuleerd wegens een overtreding in de aanloop naar zijn goal. Gek veel maakte dat niet uit, want Galatasaray hield de voorsprong vast.