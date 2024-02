Galatasaray moet billenknijpen, maar plaatst zich wel voor kwartfinale beker

Galatasaray heeft zich dinsdagavond met de nodige moeite geplaatst voor de kwartfinale van de Turkse beker. De nummer twee van de Süper Lig liep in eigen huis uit naar een 3-0 voorsprong, maar gaf deze nog bijna uit handen: 4-2. Davinson Sánchez scoorde namens de thuisploeg de openingstreffer.

Galatasaray trad dinsdagavond niet met de sterkste elf aan tegen Bandirmaspor, dat uitkomt op het tweede niveau van Turkije. Zo zat bijvoorbeeld topscorer Mauro Icardi op de reservebank en ook Kerem Aktürkoglu kreeg geen basisplek van trainer Okan Buruk.

Onder meer Sánchez verscheen wel aan de aftrap. De voormalig Ajacied speelt sinds de zomer van 2023 voor Gala en is veelal verzekerd van een basisplaats. In de punt van de aanval was ex-PSV'er Carlos Vinícius de vervanger van Icardi.

Aan de kant van Bandirmaspor was er een basisplek voor Navarone Foor. De voormalig smaakmaker van onder meer NEC, Vitesse en SC Cambuur staat sinds januari onder contract in Turkije en startte dinsdagavond als rechtsbuiten.

Het initiatief lag zoals verwacht vanaf het begin van het duel bij Galatasaray en het verzet van Bandirmaspor zou het uiteindelijk een klein half uur volhouden. Uit een hoekschop van Eyüp Aydin kopte Sánchez hard raak: 1-0.

Nog voor het einde van de eerste helft leek Galatasaray de wedstrijd in het slot te gooien. Na een overtreding in de zestien mocht Halil Dervisoglu aanleggen vanaf elf meter: 2-0. Enkele minuten later kreeg Cim Bom Bom wederom een strafschop, ditmaal vanwege hands. De Braziliaan Tetê mocht deze penalty nemen en faalde ook niet: 3-0.

Daarmee leek de wedstrijd gespeeld, ware het niet dat Bandirmaspor in het eerste bedrijf nog iets terugdeed. Na een voortreffelijke lange bal van Emre Batuhan Adiguzel stond Sergen Piçinciol plots oog in oog met Galatasaray-doelman Günay Güvenç, die de bal door zijn benen gespeeld kreeg: 3-1.

In de tweede helft zou het zelfs nog spannender worden. Een vrije trap vanaf rechts belandde een kwartier voor tijd op het hoofd van Remi Mulumba, die knap raak kopte: 3-2. Bandirmaspor probeerde daarna nog wel een gelijkmaker te forceren, maar zover zou het niet komen. Sterker nog, Galatasaray stelde de zege veilig dankzij een doelpunt van Vinícius: 4-2.

