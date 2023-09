Galatasaray lijkt plek voor Van de Beek in te ruimen na verkoop ex-AZ'er

Donderdag, 7 september 2023 om 20:41 • Jonathan van Haaster

De kans op een transfer van Donny van de Beek naar Galatasaray lijkt weer een stukje groter te zijn geworden. De regerend landskampioen van Turkije maakt donderdagavond bekend dat voormalig AZ'er Fredrik Midtsjø verkocht is aan Pendikspor, de huidige nummer vijftien van de Süper Lig. Zodoende lijkt er een plekje op het middenveld vrij te komen bij Galatasaray, dat net als Fenerbahçe geïnteresseerd is in de Nederlander.

Voor Van de Beek is er geen rol weggelegd op bij Manchester United, waardoor de club hem nog probeert te verkopen. Een transfer naar Saudi Arabië, waar de markt deze donderdagavond om 20:00 uur sluit, lijkt in ieder geval uitgesloten. Een transfer naar Turkije, waar de transfermarkt nog tot het einde van 15 september is geopend, lijkt zodoende de enige realistische optie voor Van de Beek. Galatasaray en Fenerbahçe hebben allebei interesse in de voormalig Ajacied, maar lijken geen haast te maken.

De twee topclubs uit Istanbul weten namelijk dat United graag van Van de Beek af wil. Het maakt dat the Red Devils geen bijzonder goede onderhandelingspositie hebben en daar hopen Gala en Fener van te profiteren door de vraagprijs naar beneden te forceren. Dat United geen toekomst ziet in Van de Beek, bleek onlangs bij de bekendmaking van de Champions League-selectie van Man United. Daarin was geen plek voor de negentienvoudig Oranje-international. Op 13 september maakt de FA de definitieve selecties voor de Premier League bekend. 25 spelers is dan, net als voor de Champions League, het maximale aantal.

Alles overziend is het een pijnlijke situatie voor Van de Beek, die volgens Transfermarkt een marktwaarde van 13 miljoen euro vertegenwoordigt. In de zomer van 2020 betaalde United nog 39 miljoen euro voor zijn diensten aan Ajax. Sindsdien kwam Van de Beek tot 60 officiële duels in het shirt van de Engelse grootmacht, waarin hij goed was voor 2 doelpunten en 2 assists. Tussendoor speelde de middenvelder op huurbasis voor Everton. Van de Beek, die ook kampte met zwaar blessureleed, speelde zijn laatste interland in maart 2021.

Midtsjø

Midtsjø gold tussen de zomers van 2017 en 2022 als vaste kracht op het middenveld bij AZ. De Noor vertrok voor 3,5 miljoen euro naar Galatasaray, waar hij tot medio 2025 tekende en in totaal 28 keer voor speelde. Daarin was hij goed voor twee goals en hetzelfde aantal assists. Midtsjø bezorgde Galatasaray onlangs nog een belangrijke zege in de heenwedstrijd van de play-offs van de Champions League. De Noor deed Molde FK in Noorwegen veel pijn met de winnende treffer in blessuretijd (2-3). Tijdens de terugwedstrijd in Istanbul (2-1) en de uitwedstrijd bij Gaziantep (0-3) was hij er al niet meer bij.