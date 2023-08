Galatasaray komt niet langs Amsterdamse doelman en speelt direct gelijk

Zaterdag, 12 augustus 2023 om 22:59 • Jonathan van Haaster • Laatste update: 23:01

Galatasaray is het nieuwe seizoen in de Süper Lig teleurstellend begonnen. De ploeg uit Istanbul kwam op bezoek bij Kayserispor niet verder dan een 0-0 gelijkspel. De in Amsterdam doelman van Kayserispor, Bilal Bayazit, bleek niet te passeren voor de regerend landskampioen. Concurrenten Fenerbahçe en Besiktas kunnen zodoende direct profiteren van de remise. Trabzonspor, de kampioen van twee seizoenen geleden, won vrijdag al met 1-0 van Antalyaspor dankzij een rake kopbal van Stefano Denswil.

Bijzonderheden

Galatasaray, waar onder meer Wilfried Zaha en Mauro Icardi op de bank begonnen, kreeg de eerste schietkansen. Baris Yilmaz kon het Bayazit echter niet lastig maken, terwijl Sacha Boey naast schoot. Kayserispor liet zich na een kwartier gelden via Gökhan Sazdagi, wiens poging op de lat uiteenspatte. Zowel Kayserispor als Galatasaray werd voor rust meermaals dreigend, maar gescoord werd er niet. Na rust zagen Cardoso en Ali Karimi hun pogingen net niet in het doel belanden, terwijl het ook bij Yilmaz en Kerem Aktürkoglu aan het benodigde fortuin ontbrak. Met invaller Icardi binnen de lijnen kreeg Galatasaray nieuwe energie en dat leverde bijna de 0-1 op. Zijn kopbal bleek echter een prooi voor Bayazit. Ook in de slotfase slaagde de regerend landskampioen er niet in de score te openen: 0-0.