Galatasaray knokt zich in de slotfase langs PAOK en start Europa League met zege

Galatasaray is de Europa League begonnen met een 3-1 zege op PAOK Saloniki. Baba Rahman (eigen doelpunt), Yunus Akgün en Mauro Icardi zorgden voor de Turkse treffers, terwijl Giannis Konstantelias nog iets terugdeed.

Galatasaray, met voormalig Eredivisionisten Davinson Sánchez en Dries Mertens in de basis, rook in de eerste helft al enkele keren aan de openingstreffer. Gabriel Sara, Akgün en Victor Osimhen kregen de bal er echter niet in.

Vlak na rust werd het alsnog 1-0. Een corner belandde op het hoofd van Osimhen, wiens kopbal naast leek te gaan. Via PAOK-verdediger Rahman belandde de bal echter alsnog ongelukkig in het doel.

Halverwege de tweede helft kwam PAOK weer op gelijke hoogte. Via Galatasaray-doelman Günay Güvenç, die een voorzet uit de doelman weghaalde, kwam de bal voor de voeten van Konstantelias, en die wist daar wel reed mee: 1-1.

Zo moest Galatasaray weer aan de bak, en een kwartier voor tijd wist de thuisploeg opnieuw op voorsprong te komen. Mertens kopte de bal voor het doel, Osimhen legde terug met het hoofd en Akgün schoot snoeihard raak.

PAOK ging daarna nog op zoek naar de gelijkmaker, maar diep in de blessuretijd besliste Mauro Icardi het duel definitief. De Argentijn plaatste een lage voorzet fraai in de verre hoek: 3-1.