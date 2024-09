Galatasaray deelt slecht nieuws over Hakim Ziyech

Hakim Ziyech zal voorlopig niet in actie komen. Galatasaray meldt dat de Marokkaans international tijdens de interlandperiode geblesseerd is geraakt. De kraker tegen Fenerbahçe komt hoe dan ook tegen vroeg.

Ziyech nam het maandag met Marokko op tegen Lesotho in het kader van de Afrika Cup-kwalificatie. De voormalig sterspeler van onder meer Ajax en FC Twente was slechts invaller, maar in de ruim dertig minuten die hij meedeed raakte hij wel geblesseerd.

Tijdens een medische check in een ziekenhuis is een tweedegraads verrekking vastgesteld in zijn rechter bovenrugspier. Er is verder ook een bloeding en een gedeeltelijke scheur ontdekt op de scan.

Ziyech is inmiddels begonnen aan zijn herstel en Turkse media melden dat hij er minimaal drie weken uitligt. Een bijzonder ongelukkige timing, daar Galatasaray voor een belangrijke periode staat.

Cim Bom neemt het over negen dagen op tegen titelconcurrent Fenerbahçe en zal dan dus moeten aantreden zonder Ziyech. Ook de Süper Lig-wedstrijden Çaykur Rizespor, Gaziantep en Kasimpasa komen te vroeg, evenals het Europa League-duel met PAOK op 25 september.

Als zijn herstel voorspoedig verloopt, is de Drontenaar over precies drie weken mogelijk weer aanwezig voor het Europa League-treffen met FC RFS. Die kans lijkt nu echter klein.

Ziyech was afgelopen vrijdag nog goud waard voor Marokko met twee treffers tegen Gabon (4-1). In de vier wedstrijden die hij dit seizoen voor Galatasaray speelde, wist hij geen treffer of assist te noteren.