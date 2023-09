Gakpo maakt razendknappe goal in topper maar loopt vervelende blessure op

Zaterdag, 30 september 2023 om 19:46 • Jeroen van Poppel • Laatste update: 20:20

Cody Gakpo heeft zich zaterdagavond doen gelden in de Engelse topper tegen Tottenham Hotspur. De aanvaller van Liverpool maakte in de blessuretijd van de eerste helft op knappe wijze de gelijkmaker (1-1), maar liep daarbij meteen een vervelende blessure op. In de rust werd besloten dat Gakpo niet meer terug zou keren op het veld.

Liverpool kwam al vroeg in de wedstrijd in ondertal te staan door een rode kaart voor Curtis Jones. Even later werd Tottenham op een 1-0 voorsprong gebracht door sterspeler Son Heung-min. In ondertal knokte Liverpool zich knap terug op gelijke hoogte. Virgil van Dijk legde de bal met het hoofd klaar voor Gakpo, die in een vloeiende beweging wist te draaien en hard binnen vuurde. De voormalig PSV'er greep meteen naar de achterkant van zijn knie. Jürgen Klopp besloot om Diogo Jota bij het begin van de tweede helft in te brengen voor Gakpo.

???????? ?????????? ???? Op aangeven van Van Dijk schiet Gakpo knap raak uit de draai. Daarbij lijkt hij geblesseerd te raken, maar het lijkt gelukkig wel te gaan met de Nederlander ?? ?? https://t.co/SDHtnx3tLn#ViaplaySportNL #ViaplayVoetbal #PremierLeague #TOTLIV pic.twitter.com/zWJ3KdZZN2 — Viaplay Sport Nederland (@viaplaysportnl) September 30, 2023

Ronald Koeman zal het allemaal met lede ogen aanzien. De bondscoach van Oranje moest deze week toezien hoe Frenkie de Jong (Barcelona) met een zware enkelblessure al afhaakte voor de komende interlandperiode en moet nu vrezen dat ook Gakpo zal ontbreken. Het Nederlands elftal speelt komende maand cruciale wedstrijden in de EK-kwalificatiereeks, op 13 oktober thuis tegen Frankrijk en op 16 oktober uit bij Griekenland.