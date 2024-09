Futloos FC Twente heeft aan benutte strafschop genoeg voor zege op NAC Breda

FC Twente heeft zondagmiddag een uiterst moeizame zege geboekt in de Eredivisie. De ploeg van Joseph Oosting maakte enkele dagen na de sensatie tegen Manchester United (1-1) een uitgebluste indruk tegen NAC Breda. De Tukkers speelden amper een grote kans bij elkaar, maar wonnen wel dankzij een benutte strafschop van Ricky van Wolfswinkel: 1-0. Twente stijgt dankzij de zege naar een voorlopige derde plaats.

Door pijntjes begonnen Anass Salah-Eddine, Max Bruns en Mitchell van Bergen op de bank en kregen Bas Kuipers, Alec Van Hoorenbeeck en Sayfallah Ltaief de kans in de startopstelling. Bij NAC maakte Terence Kongolo zijn (basis)debuut.

FC Twente leek de reis naar Manchester nog in de benen te hebben. Het defensief ingestelde NAC hoefde niet overdreven veel moeite te doen om de Tukkers van het doel te houden. Het eerste echte gevaar van de thuisploeg kwam na een kleine twintig minuten spelen, toen Vlap bereikt werd door Ltaief en vanaf een meter of zestien wild over schoot.

Twente krikte het tempo iets op en dat leidde direct tot enkele dreigende momenten. Zo kwam Steijn net niet helemaal lekker uit om binnen te werken en kwam Van Wolfswinkel een paar schoenmaten tekort om een voorzet van Kuipers binnen te glijden. FC Twente kwam inspiratieloos voor de dag en wist voor rust amper meer dreigende situaties te creëren.

Ook na rust hield het bepaald niet over bij Twente, dat een veel te laag tempo hanteerde om het NAC moeilijk te maken. De Bredanaars namen zelfs de eerste kans na rust voor hun rekening. Kacper Kostorz werd in de diepte bereikt en haalde uit met links. Unnerstall redde met veel moeite op de poging van de Pool.

Een prima voorzet van invaller Van Bergen leidde bijna alsnog tot de 1-0, ware het niet dat de kopbal van Steijn voor de doellijn werd weggehaald door Kemper. Een kwartier voor tijd kreeg Twente toch de reuzenkans waar het zo lang naar zocht. Regeer werd in de zestien gevloerd door Leo Greiml en de daaropvolgende strafschop werd binnengeschoten door Van Wolfswinkel: 1-0.

Twente kwam met name via Lammers meermaals dicht bij de 2-0, maar de spits die op Old Trafford nog trefzeker was miste zondagmiddag de benodigde scherpte. Aan de andere kant wist NAC in aanvallend opzicht amper een vuist meer te maken.