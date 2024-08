Fulham breekt clubrecord en versterkt zich met middenvelder van Arsenal

Arsenal heeft een akkoord bereikt met Fulham over de transfer van Emile Smith Rowe, zo melden verschillende Engelse media. The Cottagers betalen een vaste som van omgerekend 32 miljoen euro aan Arsenal, dat ook nog eens ruim 8 miljoen euro aan bonussen kan verdienen.

De transfersom die kan oplopen tot meer dan veertig miljoen euro is een absoluut clubrecord voor Fulham. Het hoogste bedrag dat de Londenaren hiervoor betaalden, was dertig miljoen euro. Dat geld werd in 2018 overgemaakt naar OGC Nice voor Jean Michaël Seri.

Smith Rowe was een gewaardeerde speler bij Arsenal. De 24-jarige aanvallende middenvelder, die tot medio 2026 vastlag in het Emirates Stadium en de jeugdopleiding van de club doorliep, speelde uiteindelijk 115 wedstrijden in het eerste team van the Gunners.

Met achttien treffers en dertien assists heeft hij zijn waarde bewezen, maar een vaste basisplaats zat er nooit in voor de drievoudig Engels international. Afgelopen seizoen kreeg hij slechts drie basisplaatsen toebedeeld in de Premier League en stond hij in de pikorde achter spelers als Gabriel Martinelli, Leandro Trossard en Bukayo Saka.

De laatste documenten worden momenteel ondertekend, waarna Smith Rowe zijn handtekening zal zetten onder een meerjarig contract op Craven Cottage. De camera's van Sky Sports hebben Smith Rowe en diens zaakwaarnemer Jordan Wise al gespot bij het verlaten van de medische keuring.

Naar verwachting maken Fulham en Arsenal de transfer woensdag of donderdag wereldkundig. Smith Rowe zal dan het vliegtuig pakken naar Portugal, waar Fulham zich voorbereidt op het komende Premier League-seizoen.

Voor Fulham wordt Smith-Rowe de tweede aankoop deze zomer. Eerder versterkte de club zich al met Ryan Sessegnon, die transfervrij overkwam van Tottenham Hotspur.