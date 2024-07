Frivool Feyenoord rekent na uitvallen Quinten Timber af met KRC Genk

Feyenoord heeft ook de tweede oefenwedstrijd van het seizoen gewonnen. In De Kuip waren de Rotterdammers zaterdagmiddag met 3-1 te sterk voor KRC Genk. Een eigen doelpunt van Joris Kayembe en goals van Igor Paixão en Antoni Milambo waren voldoende voor de overwinning.

Bij Feyenoord keerde Quinten Timber terug in de basis. De 22-jarige middenvelder moest het EK laten schieten wegens een blessure, maar stond tegen Genk als aanvoerder aan de aftrap. Verder had Brian Priske een opvallende basisplaats in petto voor Marcus Pedersen, die terug is van zijn uitleenbeurt aan Sassuolo.

Timber was in de openingsfase de gevaarlijkste man bij Feyenoord. De Utrechter zag zijn afstandsschot na vijf minuten over het Belgische doel heen vliegen. Vlak daarna was het wel raak voor Feyenoord.

Een schot van Timber werd van richting veranderd door Joris Kayembe, waardoor doelman Mike Penders kansloos was: 1-0. Lang kon Feyenoord niet van die voorsprong genieten. Christopher Bonsu Baah kapte zich vrij in het zestienmetergebied, om de bal vervolgens hoog achter Timon Wellenreuther te schieten: 1-1 na twintig minuten.

Na ruim een half uur incasseerde Feyenoord een grotere tik. Timber kreeg een harde tackle te verwerken, waarna hij last had van zijn been. De aanvoerder probeerde in eerste instantie door te spelen, maar moest zich toch laten vervangen door toptalent Antoni Milambo. Het is vooralsnog wachten op een medische update vanuit De Kuip.

Na rust was Feyenoord sterker dan de Belgen. De Rotterdammers wisten het overwicht na een uur spelen te verzilveren. Paixão schoot de bal hard in de verre hoek: 2-1. Priske besloot daarna vele wissels door te voeren. Onder meer miljoenenaankoop Anis Hadj Moussa en EK-ganger Leo Sauer kwamen binnen de lijnen.

Met name Jaden Slory, zoon van voormalig international Andwélé, liet zich zien in het tweede bedrijf. Het jeugdige Feyenoord toonde aan dat er dit seizoen genoeg talent is om in de gaten te houden. Het slotakkoord was voor Milambo, die met een hard schot de derde Rotterdamse treffer noteerde: 3-1.

Opstelling Feyenoord eerste helft: Wellenreuther; Tsoungui, Beelen, Plug; Nieuwkoop, Timber, Zerrouki, Pedersen; Stengs, Ueda, Paixão.

Opstelling Feyenoord tweede helft: Wellenreuther; Tsoungui, Zechiël, Kasanwirjo; Nieuwkoop, Milambo, Zerrouki, Slory; Stengs, Ueda, Paixão.

