Frimpong ziet zichzelf op andere plek in Nederlands elftal: ‘Daar kan ik spelen’

Jeremie Frimpong hoopt op een basisplaats komende zomer tijdens het Europees kampioenschap, maar de rechtervleugelverdediger van Bayer Leverkusen rekent zich nog allesbehalve rijk. Frimpong ondervindt veel concurrentie in het Nederlands elftal. "Ik speel heel graag voor mijn nationale elftal, dus ik wil dolgraag een basisplaats", zegt Frimpong in Kick ‘t Met On Tour van Ziggo Sport.

Frimpong maakt al enkele seizoenen furore bij Bayer Leverkusen, waar de 23-jarige wingback perfect past in het systeem met drie centrumverdedigers van Xabi Alonso. Ook Ronald Koeman neigt bij het Nederlands elftal naar een variant waarbij de vleugelverdedigers hoog op mogen komen.

Frimpong zat al bij de WK-selectie van Oranje, maar kwam in Qatar niet in actie. Tot nu toe staat hij op slechts één interland. "Om te gaan spelen in het Nederlands elftal moet ik eerst goed spelen bij mijn club", aldus Frimpong, die in de talkshow te horen krijgt van de presentatoren dat hij het al goed doet in Duitsland.

Dit seizoen staat Frimpong op een indrukwekkend aantal van 11 goals en 11 assists in 33 officiële duels voor Leverkusen. "Het gaat nu goed, maar je kan niet op je lauweren rusten. In het voetbal kan alles heel snel veranderen, weet je. Als ik niet meer goed speel... Dan kan ik zomaar mijn plek verliezen bij mijn club."

"Zelfs als het maar voor één wedstrijd is, bestaat de kans dat mijn vervanger zijn kans met beide handen aangrijpt. Dat is ook hoe ik mijn kans greep bij Celtic. Een van de spelers raakte geblesseerd, toen mocht ik het laten zien, en dat deed ik."

In Oranje ondervindt Frimpong op rechts hevige concurrentie van Denzel Dumfries, die zowel op het afgelopen WK als EK een van de uitblinkers was. Frimpong krijgt de vraag of hij ook vanaf links zou kunnen spelen. "Zeker. Ik kan op elke plek aan de zijkant van het veld uit de voeten", reageert Frimpong vastberaden.

Frimpong speelde de laatste jaren vrijwel altijd vanaf rechts, maar deed bij Manchester City ook ervaring op aan de linkerkant. Dat was onder meer in het Onder 23-elftal. De hoofdmacht van City haalde Frimpong niet.

