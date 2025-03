Frimpong en Bayer Leverkusen geven Bayern München geen duimbreed toe in titelrace

Bayer Leverkusen blijft in het spoor van koploper Bayern München. De regerend landskampioen van Duitsland was vrijdag op eigen veld met 3-1 te sterk voor VfL Bochum. Hierdoor staat het team van Xabi Alonso nog maar drie punten achter Bayern, dat zaterdag bezoek krijgt van FC St. Pauli.

Leverkusen begon voortvarend en nam na twintig minuten de leiding. Aleix García vond de rechterbovenhoek met een harde knal van buiten het strafschopgebied. De gelijkmaker van Bochum viel al snel: Felix Passlack vond de linkerbovenhoek met een uithaal van buiten de zestien.

Een gelijke stand derhalve in Leverkusen, dat moet blijven winnen om in het spoor te blijven van Bayern. De voorsprong werd hersteld na een uur spelen in de BayArena: Piero Hincapié gaf voor en Victor Boniface was van dichtbij trefzeker. Alonso haalde Patrick Schick met nog twintig minuten te spelen naar de kant, met Amine Adli als diens vervanger voorin. Dat bleek een goede greep te zijn later.

De voorsprong van Leverkusen was niet riant en Bochum bleef daarom hopen op minstens een punt. De huidige nummer zestien, waardoor play-offs volgen na het reguliere seizoen, was echter niet in staat om de nederlaag tegen de titelkandidaat af te wenden. Ook de invalbeurt van voormalig AZ'ers Myron Boadu en Dani de Witbracht daar geen verandering in. Invaller Adli bepaalde de einstand op 3-1 na een snelle counter.

Een geslaagde avond dus voor Jeremie Frimpong, die indruk maakte bij het Nederlands elftal tegen Spanje, vrijdag 88 minuten mocht blijven staan van Alonso en nog bijna scoorde. De Oranje-international was de meest rechtse middenvelder in het 3-5-2-systeem van Leverkusen.