Frenkie de Jong werd plots verrast in tweede helft bij Nederland - Spanje: ‘Bij Barça valt dat wel mee’

Frenkie de Jong is na afloop van de wedstrijd tegen Spanje redelijk tevreden over het spel dat het Nederlands elftal op de mat legde. In gesprek met Jeroen Stekelenburg bij de NOS erkent hij echter wel dat hij na een minuut of 70 zelf aangaf dat de pijp leeg was.

Stekelenburg vraagt of De Jong deze wedstrijden echt nodig heeft om weer helemaal fit te worden. “Nou, ik heb wel het gevoel dat ik al een tijdje terug ben”, antwoordt de stylist. “Maar ik moet nog wel echt een stukje fitter worden, want ik was al best wel snel leeg”, geeft hij eerlijk toe. De Jong werd na 74 minuten vervangen door Teun Koopmeiners.

“Dat verraste mijzelf ook wel een beetje, maar misschien was het eenmalig. Bij Barça valt dat wel mee.” De vermoeidheid van De Jong heeft vermoedelijk een verband met afgelopen weekend, toen hij flink ziek was en de wedstrijd tegen Atlético Madrid moest laten schieten. De Jong erkent ‘alles eruit te hebben gegooid’.

“Het begin was misschien een beetje lastig, omdat we die goal tegen kregen”, analyseert De Jong vervolgens de wedstrijd. “Maar daarna pakten we het goed op, gingen we meer vooruit spelen, kwamen we goed onder de druk uit. We hadden best wel wat beweging en creëerden mogelijkheden, dus ik denk dat we best een goede wedstrijd gespeeld hebben.”

Jorrel Hato leidde de stroeve openingsfase in met een fout die voorafging aan de 0-1, maar De Jong neemt het jonge talent weinig kwalijk. “Fouten kan je maken. Ik vind dat Hato een heel goede wedstrijd heeft gespeeld, echt goed. Dat is zeker knap na die eerste goal. Fouten kunnen gebeuren, maar daarna bleef hij met zelfvertrouwen spelen. Dat is heel knap als je zo jong bent.”

Oranje was zo’n veertig minuten de bovenliggende partij tegen Spanje. Stekelenburg vraagt zich af waarom de ploeg van Ronald Koeman zo weinig dominant voetbal laat zien, maar De Jong heeft daar wel een verklaring voor: de vele afwezigen door de tijd heen.

“Met constante wisselingen, dan is dat moeilijk. Maar vandaag hebben we het goed opgepakt. We gaan met een goed gevoel naar Spanje, want het is gelijk, dus we beginnen eigenlijk weer opnieuw. We hebben laten zien dat we van ze kunnen winnen eventueel, dus daar gaan we voor zondag”, besluit De Jong.