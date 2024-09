‘Frenkie de Jong weigert te luisteren naar adviezen van FC Barcelona’

FC Barcelona en Frenkie de Jong lijken het maar niet eens te worden over de behandeling van zijn enkel. Volgens RAC1, het grootste radiostation van Catalonië, mist de 27-jarige Nederlander ook de naderende duels met Girona e AS Monaco. De Jong traint nog altijd alleen.

De Jong schittert al sinds medio april door afwezigheid. De 54-voudig international van Oranje, die ook het EK moest missen wegens zijn enkelblessure, miste al zeventien officiële wedstrijden in dienst van Barcelona en Nederland.

In Barcelona leefde de hoop dat De Jong tijdens de huidige interlandperiode zou terugkeren bij de groepstraining van het eerste elftal, zodat zijn enkel uitgebreid getest zou kunnen worden. Nu blijkt dat De Jong nog altijd apart traint.

RAC1 schrijft verder dat er nog altijd onenigheid is tussen de entourage van De Jong en Barcelona over de behandeling van zijn enkel. Barça had het liefst gezien dat de rechtspoot een operatie onderging, maar De Jong zag dat niet zitten.

De Jong voelt er meer voor om zijn enkel middels extra oefeningen weer op oorlogssterkte te krijgen. Dat zorgt voor ongeduld bij Barcelona, dat wel een extra controleur zou kunnen gebruiken nu ook de Champions League weer van start gaat.

Ansu Fati lijkt een stuk sneller terug te keren in de wedstrijdselectie van trainer Hansi Flick. De Spaanse vleugelflitser raakte zo’n twee maanden geleden geblesseerd aan zijn voet, maar neemt inmiddels weer deel aan de groepstraining.

De Jong ligt nog tot medio 2026 vast in Barcelona. Transfermarkt schat zijn marktwaarde momenteel op zo’n 70 miljoen euro. De Jong miste de afgelopen jaren behoorlijk wat wedstrijden van Barcelona door diverse blessures.