Frenkie de Jong moet opnieuw genoegen nemen met reserverol bij FC Barcelona

Frenkie de Jong moet zaterdagmiddag andermaal genoegen nemen met een plek op de bank bij FC Barcelona. De naam van de Nederlander verschijnt niet op het opstellingsformulier voor het duel van de Catalanen met Real Betis.

Sinds zijn rentree voor Barcelona op 1 oktober verscheen De Jong tweemaal in de basis bij een wedstrijd van Barcelona: uit tegen Rode Ster Belgrado (6 november) en enkele dagen later in de ontmoeting met Real Sociedad in Baskenland.

De Jong speelde in de interlandperiode die volgde één wedstrijd mee bij het Nederlands elftal. In het Nations League-duel met Hongarije deed de controlerende middenvelder 68 minuten mee.

De voormalig Ajacied keerde vervolgens, volgens afspraak, eerder terug naar Barcelona, waar hij verder werkte aan zijn volledige fitheid. Sindsdien moet De Jong het echter iedere keer doen met een reserverol.

De Jong kwam tegen Celta de Vigo (16 minuten), Stade Brest (3), Las Palmas (34) en RCD Mallorca (19) telkens als invaller binnen de lijnen en ook in Sevilla, waar Barcelona om 16.15 uur aftrapt tegen Real Betis, is een invalbeurt het hoogst haalbare.

Flick geeft niet voor het eerst de voorkeur aan Marc Casadó en Pedri als controlerende middenvelders achter de nummer 10-positie, die zondag bekleed wordt door Dani Olmo. Flick gaf een week geleden nog aan dat hij voorzichtig is met De Jong na diens slepende enkelblessure.

"Frenkie komt terug van een langdurige blessure, maar hij herstelt goed. Wanneer we hem minuten kunnen geven, doen we dat. Op de trainingen moet je laten zien dat je fysiek honderd procent bent. We moeten al onze spelers steunen", aldus Flick.

Opstelling FC Barcelona: Peña; Koundé, Cubarsí, I. Martínez, Balde; Casadó, Olmo, Pedri; Yamal, Lewandowski, Raphinha.