Freek Jansen: ‘Hij zou een goede optie zijn voor PSV als Joey Veerman vertrekt’

Freek Jansen ziet in Ryan Flamingo wel een goede opvolger van Joey Veerman bij PSV. Dat vertelt de hoofdredacteur van Voetbal International maandagavond in Voetbalpraat op ESPN. Eerder op maandag werd bekend dat de Eindhovenaren geïnteresseerd zijn in de 21-jarige middenvelder annex verdediger van FC Utrecht.

Zowel Marco Timmer van VI als Rik Elfrink van het Eindhovens Dagblad maakte melding van de interesse van PSV in Flamingo. Utrecht huurt hem momenteel van Sassuolo, maar heeft een optie tot koop bedongen.

Die optie wordt ‘waarschijnlijk’ gelicht, waardoor de rechtspoot in dat geval eigendom van de Domstedelingen wordt en zij vervolgens meerdere miljoenen kunnen vragen voor zijn diensten.

Het artikel gaat verder onder de video Meer video's

Jansen geeft bij Voetbalpraat aan te denken dat Flamingo een goede speler voor PSV zou zijn. “Stewart heeft laten vallen dat de volgende Mats Wieffer bij PSV moet spelen”, begint hij.

“Daarmee bedoelt hij dat ze binnen Nederland super scherp moeten zijn: waar lopen de spelers onder de top rond die zo’n stap kunnen zetten, zoals Wieffer en Veerman in het verleden hebben gedaan?”

“Flamingo zou dan een interessante kunnen zijn. Hij kan als verdedigende middenvelder, centraal achterin en als back spelen. Als Veerman vertrekt, zou dat een goede optie kunnen zijn.”

Kenneth Perez, ook aan tafel, steunt het idee van PSV om meer bij Nederlandse clubs te scouten. “Spelers binnen de Nederlandse subtop of middenmoot vinden die mee kunnen bij topclubs is heel lastig. Maar ik vind het wel goed dat ze het geld binnen Nederland uitgeven”, geeft hij aan.

Alleen de meest recente reacties zijn getoond. Bekijk alleen recente reacties Bekijk alle reacties