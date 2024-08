Fred Grim keert in nieuwe functie terug bij Ajax; ook Frank Rijkaard werd benaderd

Fred Grim keert terug bij Ajax. De voormalig keeperscoach gaat bij de Amsterdammers nu aan de slag als head of coaching, een functie waar John van 't Schip eerder nog voor bedankte. Dat schrijft Mike Verweij maandag namens De Telegraaf.

Na het bedanken van Van 't Schip, die vorig jaar nog eindverantwoordelijke was in de hoofdstad, probeerde Ajax in eerste instantie Frank Rijkaard warm te maken voor de functie van head of coaching.

"Maar de voormalig bondscoach en trainer van FC Barcelona gaf ondanks een aantal goede gesprekken opnieuw aan geen officiële functie te ambiëren", schrijft Verweij.

Grim gaat in Amsterdam nauw samenwerken met Marijn Beuker. "De functie ‘hoofd opleidingen’ wordt in drieën geknipt", meldt Verweij. Het tweede deel omvat 'de manier van trainen en opleiden' en is Beukers taak.

Het derde aspect let op 'de inhoud' en wordt gevormd door het hoofd Onderbouw en het hoofd Middenbouw/Bovenbouw, zo maakt de journalist duidelijk in de ochtendkrant.

Beuker maakte zich volgens de clubwatcher sterk voor de komst van Grim, die vorig jaar nog de trainer was van FC Emmen. Beuker ziet in de 58-jarige voormalig keeper 'een goede aanvulling op de theoretisch geschoolde trainers'.

Ook de 47-jarige Nordin Wooter krijgt een functie binnen de club. Hij wordt specialistentrainer bij de elftallen van Onder 15 tot en met Ajax 1. Een andere voormalig speler, Kiki Musampa, gaat bovendien aan de slag in de hoofdstad. Hij zal zich bezighouden met de Onder 17 en de Onder 19.