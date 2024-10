Fransen eisen drastische maatregel na 'onvergeeflijke fout' Kylian Mbappé

Kylian Mbappé heeft voor de nodige controverse gezorgd in Frankrijk. De Franse steraanvaller, die wegens een blessure de interlandperiode met de nationale ploeg mist, werd namelijk gespot bij een bezoek aan de nachtclub in Zweden.

Dat wordt hem niet in dank afgenomen. Jérome Rothen, oud-voetballer van onder meer Paris Saint-Germain eiste bij RMC Sport zelfs dat de aanvoerdersband hem ontnomen wordt.

"We hebben je heel hoog zitten, we hebben je tot boven de Eiffeltoren verheven. Maar dit is een onvergeeflijke fout. Wat nu gebeurd is laat zien dat hij zich boven iedereen, inclusief Didier Deschamps, verheven voelt. Ik vraag Didier: neem je verantwoordelijkheid en haal die band van zijn arm."

Volgens het Zweedse Sportbladet werd de superster donderdagavond, op het moment dat Frankrijk in Budapest een duel afwerkte met Israël (1-4 winst), gesignaleerd in Stockholm. "De aanvaller zou 's avonds in restaurant Chez Jolie zijn geweest en daar vervolgens in een zwarte minibus zijn weggereden", schrijft het sportblad.

In die minibus baande hij zich een weg naar het uitgaansgebied in de Zweedse hoofdstad, waar hij bij nachtclub 'V' naar binnen zou zijn gestapt. Het werd Mbappé al kwalijk genomen dat hij zich afmeldde voor de nationale ploeg, daar hij namens Real Madrid nog wel in actie kwam.

Frankrijk rekende door doelpunten van Eduardo Camavinga, Christopher Nkunku, Mattéo Guendouzi en Bradley Barcola uiteindelijk overtuigend af met Israël. Het elftal van bondscoach Deschamps wacht maandag de ontmoeting in en met België.