Franse media vergelijken één PSV'er met Kylian Mbappé na gelijkspel tegen Paris Saint-Germain

Franse media zijn overwegend positief over het optreden van PSV dinsdagavond. De Eindhovenaren hielden Paris-Saint Germain knap op een punt en hadden zelfs de drie punten mee kunnen nemen uit Parijs. Zelfs de naam van Kylian Mbappé valt in de kranten.

L'Équipe ziet PSG dit seizoen spartelen in de Champions League. "Na een zeer moeizame overwinning op Girona (1-0) en een nederlaag bij Arsenal (2-0) moest PSG dinsdag toch echt winnen van PSV", schrijft Frankrijk grootste sportblad.

Volgens L'Équipe gingen de Parijzenaren veel te slordig om met de mogelijkheden die hen geboden werden. "Door kansen te verspillen bleven ze overgeleverd aan de Nederlanders die veel efficiënter waren." De rekening van de missers werd in de eerste helft aan PSG gepresenteerd door Noa Lang.

De excentrieke vleugelaanvaller zocht op de rand van de zestien naar zijn rechterbeen, sneed zodoende naar binnen en schoot heel zuiver in de korte hoek: 0-1. "Ze hadden slechts één goede kans nodig via Lang, uit een pass van Ismael Saibari", pent het Franse medium neer.

De manier waarop de PSV-aanvaller het doelpunt maakte, deed denken aan iemand met een verleden in het Parc des Princes. "Lang scoorde op een manier die de herinnering aan Kylian Mbappé levendig maakte", aldus L'Équipe.

Ousmane Dembélé was aan PSG-kant de 'belichaming' van een frustrerende avond, oordeelt het toonaangevende blad. "In een ideale wereld, waar zijn voet op het laatste moment niet trilt, had de Parijse buitenspeler tijdens de rust met meerdere doelpunten terug moeten keren naar de kleedkamer."

Volgens RMC Sport mag PSV in zijn handjes knijpen met een punt. "PSV liet het eerste half uur vrijwel niets zien, maar bij de eerste echte kans legde een grillige Lang het Parc des Princes het zwijgen op. PSG liet zich bij gebrek aan efficiëntie in de val lokken."

Le Parisien denkt juist dat PSG het punt moet koesteren. Het regionale blad wijst daarbij naar de reuzenkans voor Guus Til, die samen met Noa Lang alleen op keeper Gianluigi Donnarumma afliep maar daarbij geen rekening had gehouden met Marquinhos.

"Guus Til mag zich afvragen hoe hij kon missen", aldus dat medium. "Met iets meer geluk waren de Nederlanders met drie punten uit Parijs vertrokken."