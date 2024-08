Frankrijk schakelt Argentinië uit op Olympische Spelen: direct opstootjes na laatste fluitsignaal

Frankrijk heeft zich ten koste van Argentinië geplaatst voor de halve finale op de Olympische Spelen. Een vroege treffer van Jean-Philippe Mateta zorgde voor het verschil: 1-0. Frankrijk neemt het in de halve finale op tegen Egypte, dat eerder op de avond na strafschoppen won van Paraguay.

Bijzonderheden:

Al in de vijfde minuut kwam Frankrijk op voorsprong. Een voorzet van Michael Olise belandde perfect op het hoofd van Mateta, dieop voorsprong kopte. Frankrijk bleef nadien de gevaarlijkere ploeg, maar de manschappen van bondscoach Thierry Henry toonden zich niet klinisch.

Argentinië werd op zijn beurt gevaarlijk via onder meer Ezequiel Fernández en Giuliano Simeone, maar zij wisten de gelijkmaker niet te noteren. In de slotfase werd een treffer van Olise afgekeurd wegens een overtreding van Maghnes Akliouche in de aanloop naar de goal. Veel maakte het niet uit, want Argentinië, met Ajacied Gerónimo Rulli onder de lat, wist de achterstand niet meer te repareren. Direct na afloop van het laatste fluitsignaal ontstonden er opstootjes op het veld.

Frankrijk neemt het maandag om 21:00 uur in Lyon op tegen Egypte. Drie uur daarvoor staat in Marseille de andere halve finale op het programma: Marokko - Spanje. Marokko rekende eerder op de dag overtuigend af met de Verenigde Staten (4-0), terwijl de Spanjaarden te sterk bleken voor het Japan van Spartaan Shunsuke Mito (3-0).