Frankrijk plaatst zich voor kwartfinales EK 2024 door eigen doelpunt van Jan Vertonghen

Frankrijk heeft maandagavond ten koste van België de kwartfinales van het EK 2024 bereikt. In Düsseldorf was het elftal van bondscoach Didier Deschamps met 1-0 te sterk, door een ongelukkig eigen doelpunt van Jan Vertonghen. In de kwartfinale treft Frankrijk vrijdag in Hamburg Portugal of Slovenië.

Aan de kant van Frankrijk stonden er twee andere spelers aan de aftrap dan tegen Polen vorige week dinsdag. Antoine Griezmann en Marcus Thuram vormden deze keer de voorhoede met Kylian Mbappé, waardoor Ousmane Dembélé en Bradley Barcola op de bank startten.

Ook België begon met twee andere basisspelers dan in de laatste groepswedstrijd tegen Oekraïne. Youri Tielemans en Leandro Trossard maakten plaats voor Yannick Carrasco en voormalig Vitessenaar Loïs Openda. Centraal in de verdediging stonden opnieuw voormalig Eredivisionisten Vertonghen en Wout Faes, terwijl PSV’ Johan Bakayoko weer genoegen moest nemen met een reserverol.

In de zeer teleurstellende eerste helft viel de eerste echte mogelijkheid pas na 25 minuten te noteren. Een vrije trap van Kevin De Bruyne, waarvan het niet helemaal duidelijk was of het een schot of voorzet was, werd met de benen uit het doel gehouden door Mike Maignan.

Tien minuten later werd ook Frankrijk voor het eerst dreigend. Een prima voorzet van Jules Koundé belandde op het hoofd van Thuram, maar zijn kopbal miste het doel net. Vlak voor rust schoot Aurélien Tchouaméni nog over in kansrijke positie.

De tweede helft kon eigenlijk alleen maar leuker worden dan het eerste bedrijf, en in de openingsfase liet creëerde Frankrijk plots flink wat kansen. Een door Faes aangeraakt schot van Tchouaméni werd echter gekeerd door Koen Casteels, waarna pogingen van Thuram en Mbappé over het Belgische doel vlogen.

Na een uur spelen werden ook de Belgen eindelijk weer een keer dreigend, maar Carrasco werd op het laatste moment met een uitstekende sliding afgestopt door Theo Hernández. Even later volgden er ook mogelijkheden voor Romelu Lukaku en De Bruyne (twee keer redding Maignan), terwijl William Saliba en Mbappé namens Frankrijk aan de andere kant van het veld het Belgische doel misten.

Hoewel de tweede helft al een stuk leuker was dan de eerste, leek de wedstrijd voorbestemd om in een 0-0 gelijkspel te eindigen. Dat werd vijf minuten voor tijd echter voorkomen door Randal Kolo Muani: hij schoot uit de draai en via het been van Vertonghen raak. Frankrijk plaatst zich derhalve voor de kwartfinales, terwijl België naar huis gaat.

Altijd op de hoogte blijven van het belangrijkste voetbalnieuws? Word nu lid van het Voetbalzone WhatsApp-kanaal!