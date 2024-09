Frankrijk al binnen 12 (!) seconden op voorsprong na geblunder achterin bij Italië

Frankrijk is het Nations League-duel tegen Italië fantastisch begonnen. Les Bleus had tegen Italië slechts twaalf seconden nodig om de score te openen. Bradley Barcola profiteerde van geklungel in de Italiaanse defensie en tekende voor zijn eerste interlanddoelpunt.

Bij Italië was er na bijna een jaar afwezigheid weer een plaats in het elftal voor Sandro Tonali. De middenvelder van Newcastle United zat een tien maanden lange schorsing uit wegens gokken. Bij Frankrijk was de opvallendste naam die van Michael Olise, die zijn interlanddebuut maakte. Kylian Mbappé was de aanvoerder bij de Fransen.

Na twaalf seconden was het dus al raak voor de thuisploeg. Giovanni Di Lorenzo was duidelijk nog niet wakker en liet zich kinderlijk eenvoudig aftroeven door Barcola, die in een keer doorsprintte op het doel van Gianluigi Donnarumma af. Barcola kende geen twijfel en schoot overtuigend raak: 1-0.

Druk op de tweet, dus niet op de video, om de beelden te bekijken op X.