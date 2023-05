‘Frank Lampard schreeuwde tegen me en maakte me uit voor pestkop’

Andre Wisdom heeft flink uitgehaald naar Frank Lampard. De 29-jarige verdediger, die in het seizoen 2018/19 met manager Lampard samenwerkte bij Derby County, zegt in de podcast The Beautiful Game onder meer dat de huidige manager van Chelsea tegen hem schreeuwde en hem een ‘pestkop’ noemde.

“Ik heb één manager gehad die tegen me schreeuwde, en dat was Lampard”, begint Wisdom. “We verloren van Aston Villa, met 4-0 geloof ik, en ik had wat opmerkingen na de wedstrijd. Toen begon hij ineens. Maar het had niet echt iets te maken met voetbal, het ging meer over mij als persoon. Dat vond ik heel gek. Hij zei een paar heel gekke dingen. Bijvoorbeeld ‘Ik ben niet bang voor jou’. Hij zei dat ik langzaam liep, dat ik mensen pestte…”

Volgens Wisdom zelf was met name die laatste beschuldiging ronduit onterecht. “Wie je ook vraagt, en ik weet dat het een beetje egoïstisch klinkt: iedereen zal zeggen dat ik een prima persoon ben. Ik heb nog nooit mijn stem verheven tegen iemand. Je moet niet spelen met mij, maar ‘pesten’ is echt iets anders. Ik praat een-op-een met je, dat is hoe ik het afhandel. Maar met allemaal mensen erbij, waarom zou je dat doen? Ik ben niet al die dingen waarvan hij me beschuldigde, dus dat was raar.”

Het feit dat het uitgerekend Lampard was die zich zo gedroeg, was een gekke gewaarwording voor Wisdom. “Het is niet zo dat ik ontzag voor hem had. Verre van zelfs. Ik denk dat ik iets verwachtte wat ik niet kreeg. Ik verwachtte meer van hem als man”, aldus de momenteel transfervrije verdediger, die denkt dat spelers bang zijn negatief te praten over Lampard. “Dat heeft ermee te maken dat men in voetbal iets heeft van: ‘Zeg niks slechts over Lampard, Gerrard en Rooney, want dat zijn legendes’.”