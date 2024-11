Frank Lampard heeft nieuwe trainersuitdaging in Engeland te pakken

Frank Lampard is de nieuwe hoofdtrainer van Coventry City, zo maakt de club bekend via de eigen kanalen. De 46-jarige oefenmeester zat al ruim een jaar zonder baan, nadat hij elf wedstrijden actief was als interim-manager bij Chelsea, maar heeft nu een contract voor 2,5 jaar getekend.

“Coventry City is verheugd om de aanstelling van Frank Lampard als nieuwe hoofdtrainer van de club aan te kondigen”, zo valt te lezen op de clubwebsite. De 46-jarige Engelsman tekent voor 2,5 jaar en zal komende zaterdag al op de bank zitten tijdens de competitiewedstrijd tegen Cardiff City.

“We zijn ontzettend blij dat Frank Lampard ermee heeft ingestemd om bij onze club aan de slag te gaan als hoofdtrainer. Frank heeft zijn tanden stukgebeten in de Championship en weet wat er in deze competitie nodig is om succesvol te zijn”, aldus Doug King, eigenaar van de club.

“Zijn ervaringen bij Chelsea en Everton zorgen er bovendien voor dat hij onze getalenteerde ploeg duidelijk begrijpt en weet wat er precies nodig is om te slagen op het topniveau dat wij als club nastreven.”

Coventry eindigde in de laatste twee seizoenen in de top tien van de Championship, maar is momenteel bezig aan een teleurstellend seizoen. The Sky Blues staan momenteel na zeventien wedstrijden op zeventien punten en daarmee een zeventiende plaats.

Om die reden werd Mark Robins onlangs de laan uitgestuurd. De 54-jarige Engelsman stond 7,5 jaar en 387 wedstrijden aan het roer bij Coventry, maar moest het veld ruimen na de nederlaag tegen Derby County (1-2) van 6 november. Dat was de zevende verliespartij in de eerste veertien competitiewedstrijden.

Lampard neemt nu het stokje over in Coventry, wat zijn vierde club wordt als manager. Lampard stond eerder aan het roer bij Derby County, Chelsea en Everton. In de Coventry Building Society Arena krijgt hij te maken met Amsterdammer Milan van Ewijk.