Frank de Boer en Al-Jazira kapen negentienjarige verdediger weg voor neus AZ

Vrijdag, 4 augustus 2023 om 14:13 • Jordi Tomasowa • Laatste update: 17:45

Chahine van Bohemen maakt transfervrij de overstap van Jong Ajax naar Al-Jazira. De club van trainer Frank de Boer troeft onder meer AZ af. De negentienjarige verdediger leek lange tijd op weg naar de Alkmaarders, maar heeft uiteindelijk voor een overstap naar de Verenigde Arabische Emiraten gekozen.

Van Bohemen speelde de afgelopen drie seizoenen in de jeugdopleiding van Ajax. De linksback begon met voetballen bij vv Hoogland, alvorens hij in 2014 werd toegevoegd aan de jeugdopleiding van Vitesse. In de zomer van 2019 maakte hij de overstap naar de jeugdopleiding van Ajax.

A new talent joins Al Jazira ?? We are glad to announce the signing of Moroccan defender Chahine Van Bohemen as a resident player for the #PrideOfAbuDhabi ???? Best of luck to him and his teammates for the new season ??#AJC pic.twitter.com/ig0Pnid69Y