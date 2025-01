Francesco Farioli wordt 'gek' van 'amateuristisch' handelen Ajax op transfermarkt

Voor Francesco Farioli gaat er in het slot van de transfermarkt eindelijk een wens in vervulling. Met het vermoedelijke terughalen van Carlos Forbs wordt het zorgenkindje op de linksbuitenpositie eindelijk aangepakt. Maar dat ging niet zonder intern gerommel, schrijft Voetbal International in een reconstructie.

Dinsdag bracht VI naar buiten dat Ajax inzet op het terughalen van Carlos Forbs. De Amsterdammers zijn in onderhandeling met Wolverhampton Wanderers om de Portugese jongeling vroegtijdig terug naar de hoofdstad te halen.

Clubwatcher Lentin Goodijk oordeelt hard en vindt dat die uitkomst 'de zoektocht naar een nieuwe linksbuiten typeert'. "Terug bij af, dus. Zo kunnen we deze poging van Ajax wel betitelen", aldus de journalist.

De club is sinds het vertrek van diezelfde Forbs en Steven Bergwijn afgelopen zomer op zoek naar een extra optie op de linksbuiten, waar momenteel alleen Mika Godts uit de voeten kan. Een poging om Kamaldeen Sulemana vast te leggen mislukte.

"Tot verbijstering van hoofdtrainer Francesco Farioli. Hij kreeg de belofte dat er op 2 januari wél een nieuwe linksbuiten zou zijn." Technisch directeur Alex Kroes identificeerde er ook eentje: Raúl Moro.

De Spanjaard voldeed aan het profiel en leek op weg naar Amsterdam maar brak in zijn mogelijk laatste wedstrijd voor Real Valladolid zijn sleutelbeen. Kroes valt het nodige te verwijten, denkt Goodijk.

"Maandenlang kon Ajax ondertussen de markt in kaart brengen, een lijstje samenstellen van interessante linksbuitens", blikt de journalist terug. Hij zag dat Kroes alle pijlen richtte op Moro. "Gegokt en verloren, dus", is de vervelende conclusie.

"Maar gokken, dat past niet bij Ajax, en zeker niet in deze zware financiële tijden. Iedere zichzelf respecterende topclub heeft een Plan B klaarliggen voor zulke scenario’s. Voor Farioli is het gekmakend", vervolgt hij.

"Hij had vier weken geleden al gerekend op een versterking. Dat Ajax nu nog steeds bezig is met Moro, terwijl die de komende maand helemaal niet inzetbaar is, zou betekenen dat dus géén directe versterking krijgt, zoals hem al die tijd beloofd is."

"Het transferproces onder leiding van Kroes zal drastisch verbeterd moeten worden", besluit Goodijk. "Deze hele gang van zaken, de vicieuze cirkel op de linksbuitenpositie, komt amateuristisch over. Dit is een oude pleister plakken op een maandenlang etterende wond, die inmiddels verder is verspreid dan alleen over een linksbuiten."