Francesco Farioli waakt voor onderschatting bij Ajax - Almere City: 'Ze hebben snelle spelers voorin en een volledige week kunnen herstellen'

Francesco Farioli kan zondagmiddag tegen Almere City beschikken over een volledig fitte selectie, zo vertelt hij op de website van de Amsterdammers. De trainer van Ajax wil bovendien niet dat zijn elftal Almere zondag onderschat. “Het is niet het moment om naar de ranglijst te kijken.”

Mika Godts en Devyne Rensch zijn goed uit het verloren thuisduel met Lazio (1-3) gekomen, vertelt Farioli. Iedereen is daardoor fit voor de wedstrijd tegen Almere. De trainer van de Amsterdammers kijkt met gemengde gevoelens terug op het duel van donderdagavond met Lazio.

"We zijn niet blij met het resultaat, maar we presteerden op meerdere aspecten positief. We wisten hoe goed Lazio zou zijn en we hebben een gebalanceerde wedstrijd gespeeld. Natuurlijk ook mijn complimenten voor de tegenstander."

Met Almere treft Ajax zondagmiddag de hekkensluiter van de Eredivisie. “We mogen geen enkel team onderschatten. Het is niet het moment om naar de ranglijst te kijken. Almere City heeft veel snelle spelers voorin. Bovendien hebben ze een volledige week gehad om te herstellen, dus ze zullen met veel energie het veld opkomen.”

Ajax wist in de afgelopen drie wedstrijden geen overwinning te boeken. Het thuisduel met FC Utrecht werd gelijkgespeeld (2-2), terwijl er van AZ (2-1) en Lazio werd verloren.

De ploeg van Farioli bezet momenteel de derde plaats op de ranglijst, twee punten achter FC Utrecht en negen achter koploper PSV. Feyenoord staat vierde en heeft één punt minder dan de Amsterdammers.